LdC : Dani Carvajal risque gros après son altercation avec Saka

L’image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. A la pause du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Arsenal (1-2), Dani Carjaval est venu dire des mots doux à l’oreille de Bukayo Saka, auteur d’une panenka manquée en première période. La situation a créé un début d’échauffourée, d’autant que le latéral droit ne jouait pas puisqu’il est blessé au genou depuis le 5 octobre dernier. Il n’avait d’ailleurs rien à faire sur le bord du terrain, à l’entrée du tunnel, d’après le règlement de l’UEFA.

Cette zone est seulement réservée aux entraineurs et aux joueurs inscrits sur la liste transmise à l’instance européenne. Or, ce n’est pas le cas de Carvajal, qui a donc enfreint l’article 15, comme l’indique L’Equipe. L’Espagnol est à la merci d’une suspension pour une rencontre en raison de sa « participation à un match d’un joueur non qualifié, si cette sanction est considérée comme appropriée », à laquelle pourraient s’ajouter trois rencontres supplémentaires pour s’être « livré à des voies de fait sur un joueur ou sur une autre personne présente au match ». Ça sera à l’UEFA d’en juger.