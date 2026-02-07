Lens : Florian Thauvin assume viser le titre

Avec sa victoire face à Rennes ce samedi (3-1), le RC Lens a repris la tête du championnat de France en attendant la rencontre entre le PSG et l’OM ce dimanche soir. Les coéquipiers de Florian Thauvin ont montré encore une fois une grosse force de caractère pour renverser la partie. Et au fil de la saison, avec ce rythme de champion qui dure, on pense forcément au titre.

«Le titre ? La réponse, c’est la même que la question d’avant. Justement, quand on est compétiteur, on se doit de regarder devant et d’avoir des objectifs très hauts. Ça sera compliqué avec le PSG, qui ne laisse pas beaucoup de points sur son passage. On verra, on fera le nécessaire. On espère, j’aimerais. Mais on sait que ça sera compliqué», a annoncé Thauvin au micro de beIN Sports.