Ligue des Champions : Unai Emery croit en la victoire finale du PSG

Unai Emery suit toujours le PSG avec beaucoup d'attention. L'actuel coach de Villarreal est certain de voir le club francilien briller en Ligue des Champions avec Mauricio Pochettino à sa tête. C'est ce qu'il a expliqué ce lundi soir à BeIN Sports. D'après lui, le champion de France, qui est aussi finaliste en titre de la C1 (avec Tuchel cette fois), peut faire encore mieux sous la houlette de l'entraîneur argentin.

«J’en suis absolument convaincu. (...) Il faut du temps au temps. Il y a eu un processus et des expériences comme ce qu’on a vécu contre le Barça, puis plus tard contre Manchester United, avec cette main dramatique pour tout Paris. L’an dernier, ils ont atteint la finale. Ils s’en rapprochent. Il y a un projet très stable et puissant. C’est une question de temps. Je crois qu’avec Pochettino, il y aura des possibilités de le faire. » Le nouveau coach du PSG appréciera.