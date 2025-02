Juventus : la sortie forte de Mohamed Sissoko sur Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani n’en finit plus de briller depuis son arrivée à la Juventus. Dans un entretien exclusif accordé à nos confrères italiens de Tutto Mercato Web, l’ancien milieu de terrain malien passé par le Paris Saint-Germain et la Juventus, Mohamed Sissoko, a encensé l’attaquant français. Il n’a pas mâché ses mots sur le passage de RKM à Paris et se dit heureux.

«Je ne suis pas surpris par sa performance ici, ce qui me rend le plus heureux, c’est qu’il retrouve la confiance qu’il n’avait pas à Paris. Randal est un gars qui a de la force, de la vitesse, de la technique, du tir et un sens du but. Et tous ces éléments ne se retrouvent pas ensemble chez beaucoup d’attaquants. Son impact a été fantastique avec 5 buts et une passe décisive en 5 matchs, j’espère que la Juve pourra l’acheter le plus tôt possible. Il n’a pas été bon parce qu’il n’était pas l’attaquant idéal pour le jeu de Luis Enrique. Il a toujours été un joueur de haut niveau et avait juste besoin d’un environnement adéquat pour montrer ses qualités. Maintenant, la Juventus l’apprécie, je suis sûr qu’il continuera à rendre les fans heureux avec ses buts.»