Samir Nasri explique pourquoi il a refusé l’OL

Et si Samir Nasri avait porté le maillot de… l’Olympique Lyonnais ! Certainement que le milieu de terrain français n’aurait pas laissé cette trace indélébile dans la cité phocéenne. Et pourtant, l’histoire aurait pu être totalement différente. Invité de l’émission "Zack En Roue Libre » ce lundi sur Twitch, le Marseillais est revenu sur son départ à Arsenal en 2008, après avoir refusé une très belle offre de l’OL.

« Ils font ça avec Franck (Ribéry ). L’année d’après, ils viennent me voir à Cassis, à l’époque chez Jean-Pierre Bernès. Il y avait Bernard Lacombe et Rémi Garde. On discute et attention, ils ont fait une meilleure offre de contrat qu’Arsenal. Mais je ne pouvais pas aller à Lyon. Je suis Marseillais, je ne pouvais pas. (…) Je donne l’accord à Arsenal et il y a le président Aulas qui m’appelle et refait une offre. Quand je la regardais, je me disais 'oh’. Mais non, je suis parti à Arsenal ». Un soulagement pour les supporters marseillais.

