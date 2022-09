OM-Eintracht Francfort | Streaming : comment regarder le match en direct

Cela faisait 10 ans que l'on n'avait pas vu l'OM à la fête de cette façon en Ligue des Champions, depuis son 1/4 de finale perdu face au Bayern Munich. Contre Tottenham, la bande à Igor Tudor n'a rien lâché et aurait dû ramener quelque chose de Londres sans l'expulsion de Chancel Mbemba. De quoi oublier le triste record de 13 défaites d'affilée entre 2013-14 et 2020-21. Mais du côté des supporters marseillais, on espère enfin une victoire et avec la manière face à l'Eintracht Francfort dans ce groupe D.

La suite après cette publicité

Pour son entrée dans la compétition à domicile, l'OM affronte à l'Orange Vélodrome de Marseille le tenant de la Ligue Europa, à savoir l'Eintracht Francfort. Un adversaire placé dans le chapeau 1, le meilleur tirage possible pour le club phocéen, mais pas une mince affaire pour autant. Le club allemand, qui s'est pris une rouste 0-3 face au Sporting CP lors de son entrée en matière en C1 va devoir se refaire la cerise dans la compétition. Mais Marseille part cette saison avec des certitudes et surtout un nouveau coach, Igor Tudor qui a parfaitement réussi ses débuts en Ligue 1 (6 victoires, 1 nul).

Ce duel entre deux clubs qui comptent dans le paysage du football européen, qui se sont affrontés en Ligue Europa en 2018-19 (2 victoires allemandes), est forcément très attendu et déjà déterminant quant à la qualification pour la phase finale de la compétition continentale, surtout pour le vice-champion de France en titre qui voudra marquer les esprits dans son antre placée sous très haute surveillance après les incidents de Nice-Cologne de la semaine dernière. Ce choc, c’est aussi un test pour le trio intenable de l'OM Guendouzi-Payet-Alexis Sanchez, qui est déjà en feu depuis le début de la saison en L1 (15 buts dont 4 pour le seul Alexis Sanchez), et un bloc marseillais qui va tout faire la différence face à Francfort. Le club phocéen devra faire sans Chancel Mbemba suspendu et Samuel Gigot incertain.

Dès lors, le coach croate du club français, Igor Tudor, devrait également aligner un 3-5-2 relativement offensif avec un duo d'attaque Payet-Luis Suarez alimenté en ballon par Guendouzi, Rongier et Veretout. En défense, l'expérimenté triplette Balerdi-Bailly-Kolasinac, avec les habituels pistons Nuno Tavares et Jonathan Clauss tenteront de protéger Pau Lopez du danger Randal Kolo Muani, transfuge du FC Nantes et principal poison offensif de Francfort.

Du côté de l'Eintracht justement, Oliver Glasner, alignera son traditionnel 4-2-3-1 avec notamment parmi les joueurs les plus connus le champion du Monde allemand Mario Gotze, l'ancien gardien du PSG Kevin Trapp, et les anciens de Ligue 1 que sont Evan N'Dicka (ex-AJA), Eric Dina Ebimbé (ex-PSG) ou Jêrôme Onguéné (ex-Sochaux). Ce mur défensif protégera les cages de Kevin Trapp.

Regarder le match de foot OM-Francfort en streaming

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs années maintenant, la Ligue des Champions est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, RMC Sport ou sur beIN Sports. Pour la C1, il faudra donc suivre la rencontre opposant Tottenham à l'OM sur C+ ce mardi soir à 21h. Spectacle garanti à Marseille du côté du Vélodrome pour cette rencontre déjà décisive pour la suite de la saison de cet OM 2022-23 présidé par Pablo Longoria.

CANAL+ propose un bon plan si vous voulez suivre l'intégralité de la Ligue des Champions et de la Premier League avec des affiches incroyables : il faudra opter pour l'abonnement à CANAL+ SPORT, et si vous avez moins de 26 ans, ce sera -50%. Votre abonnement sera actif immédiatement et vous pourrez profiter au dernier moment de cette soirée foot ainsi que de l'intégralité de la Champions League, de la Premier League, du match de la Ligue 1 Uber Eats le samedi à 21h, du cinéma, de la Formule 1, du rugby et du Moto GP.

Comment regarder le streaming OM-Francfort ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Tottenham vs OM directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace.

Un choc européen qui sera arbitré par le très inexpérimenté José Maria Sanchez. L'arbitre espagnol de 38 ans n’est clairement pas un habitué de la Ligue des Champions puisqu'il n’a officié qu’à une seule reprise dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. C’était il y a un an lors de la large victoire de l’Ajax Amsterdam sur la pelouse du Sporting (1-5). Toutefois, José Maria Sanchez connaît l'OM pour avoir dirigé le club phocéen en Ligue Europa la saison passée, c'était lors du match nul concédé à l'Orange Vélodrome contre la Lazio Rome en Ligue Europa (2-2).

Cliquez ici pour vous abonner aux offres Canal+ et accéder au match OM-Eintracht Francfort.