Monaco : le communiqué incendiaire des Ultras

Longtemps à la lutte pour une place qualificative en Ligue des Champions, l’AS Monaco s’est écroulée en cette fin de saison. Incapables de remporter plus d’un match lors de leurs six dernières rencontres, les hommes de Philippe Clement pointent désormais à la sixième place du classement de Ligue 1 et pourraient même se faire dépasser par l’Olympique Lyonnais et donc être privés de coupe d’Europe. Une situation qui a fini par agacer prodigieusement les ultras monégasques. Le groupe Ultra Monaco 1994 vient d’ailleurs de publier un communiqué incendiaire.

« Après avoir fait preuve de beaucoup trop de patience et d’avoir cru en de fausses promesses, les Ultras Monaco ont décidé de s’exprimer aujourd’hui quant à la piètre situation de notre club, l’AS Monaco. Nous dénonçons l’attitude inacceptable et le manque de professionnalisme abusif d’une grande partie des joueurs de notre équipe première. Un laisser-faire assisté par notre directeur sportif corporatiste, Paul Mitchell, qui n’a jamais su s’intéresser réellement à notre club et qui a totalement abandonné ses responsabilités depuis la mi-avril, lorsqu’il a confirmé son départ en fin de saison. Dès lors, l’ambiance déjà délétère du vestiaire monégasque a empiré et tous soucis de professionnalisme ou de respect du maillot ont disparu. L’AS Monaco est devenue un club de vacances pour des joueurs qui vont et viennent aux entraînements lorsque bon leur semble et qui ont déjà la tête à leurs futurs clubs, avec lesquels ils ont des accords de transfert. Lorsque l’on connait les enjeux actuels pour le club et la nécessité de se qualifier en coupe d’Europe, comment les joueurs peuvent-ils se permettre, chaque semaine, de s’alcooliser à outrance dans les bars de la Principauté jusqu’à 5h du matin alors qu’ils ont entraînement à 10h30 ? Nous avons décidé de ne pas nommer individuellement les joueurs, mais ils se reconnaitront. Certains se plaignent de ne pas avoir assez de temps de jeu alors que nous savons qu’ils passent plus de temps au bar que nous. De façon hallucinante, un joueur cadre justifie son manque d’investissement sur le terrain parce que « le stade sonne creux » (citation directe). Un autre cadre se satisfait d’une « saison complète » alors que l’objectif minimal annoncé en début de saison était le podium et que nous nos retrouvons désormais à prier pour une qualification en Conference League ! Parmi les vacanciers en chef, on retourne notamment les joueurs avec des égos surdimensionnés qui avaient organisé un groupe de pression qui avait fait renvoyer Kovac, le dernier bastion de sérieux et de professionnalisme à l’ASM. Désormais, nos joueurs, qui veulent se gérer eux-mêmes, mais qui ne savent plus obtenir le moindre résultat sur le terrain, marchent ouvertement sur un Philippe Clement totalement désemparé et qui ne sait plus faire jouer cette équipe. Nous assistons donc à un racket évident à l’encontre du club et de ses propriétaires. Cette attitude honteuse est également injuste et abusive envers la poignée de joueurs du club qui sont restés sérieux et dont les carrières vont souffrir des abus de leurs collègues, ainsi que pour les jeunes joueurs qui ont besoin de monter en puissance dans une équipe digne de ce nom. Jamais dans l’histoire de l’AS Monaco nous n’avons vu une équipe aussi pitoyable et lâche. Nos joueurs se moquent ouvertement de nous et de l’héritage du football monégasque. Comment peut-on avoir aussi peu d’honneur et de fierté personnelle lorsque l’on porte le maillot d’un club 8 fois champion de France ? Ils se sont mis dans un état de débauche tel qu’ils seraient bien incapables de gagner contre Toulouse samedi, même si leurs vies en dépendaient. Il est grand temps de faire le ménage à l’AS Monaco, en commençant par ne pas permettre à M. Mitchell de choisir son remplaçant, puisqu’il aligne déjà ses amis dont les compétences sont douteuses. Que tous ceux qui ne ressentent pas de fierté à porter nos couleurs se dépêchent de déguerpir sans plus attendre ! Notre patience a atteint ses limites. Désormais le message est très clair pour tout le monde : mouillez le maillot ou cassez-vous ! » C’est dit !

