Nasser Al-Khelaïfi : «si certains pensent que Florentino Pérez a perdu, ils se trompent lourdement»

Après avoir fini en cavalier seul depuis le départ du FC Barcelone du projet il y a quelques jours, le Real Madrid s’est retiré à son tour du projet de Super League européenne. C’est la fin d’une longue histoire de presque 5 ans, lorsqu’en avril 2018, l’AC Milan, Arsenal, l’Atlético de Madrid, Chelsea, le FC Barcelone, l’Inter, la Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, le Real Madrid CF et Tottenham lançaient ensemble cette compétition pour remplacer la Ligue des Champions de l’UEFA. La sauce n’aura jamais pris, notamment en raison du très fort mécontentement des supporters.

La suite après cette publicité

«Après des mois de discussions menées dans l’intérêt du football européen, l’UEFA, l’European Football Clubs (EFC) et le Real Madrid C. F. annoncent avoir conclu un accord de principe dans l’intérêt du football européen», expliquait ce mercredi un communiqué de la Casa Blanca. Elle a fini par rentrer dans le rang après deux mois de négociations intenses et confidentielles. Ce matin encore, des discussions avaient toujours lieu entre le club espagnol et des membres de l’UEFA présents dans leur hôtel avant le 50e congrès de l’UEFA. Un accord était même encore loin d’être acquis.

La suite après cette publicité

«Florentino Pérez, un homme élégant, intelligent, un visionnaire»

Le travail de Nasser Al-Khelaïfi, président de l’EFC (anciennement ECA), et d’Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, a fini par payer. Le patron du PSG est revenu sur les dessous de ce deal et assure que tout le monde y trouve son compte, notamment Florentino Pérez, l’homme qui a voulu plus que n’importe qui cette Super League. «Je tiens à remercier toutes les parties prenantes à cet accord historique. Au président de l’UEFA, qui œuvre chaque jour pour le football européen, un dirigeant d’une intelligence et d’une humilité exceptionnelles. Et bien sûr, à Florentino Pérez, un homme élégant, intelligent, un visionnaire, qui cherche constamment à faire progresser les choses, à les améliorer», explique-t-il à Marca.

«Si certains pensent qu’il a perdu aujourd’hui, ils se trompent lourdement et ne connaissent absolument rien au football. L’essentiel, c’est que nous sommes tous gagnants, personne n’est perdant. Le football triomphe, c’est ce que nous souhaitions tous, l’objectif que nous nous étions fixés pour le bien du football et de ses supporters. Aujourd’hui, l’UEFA gagne, le Real Madrid gagne, l’EFC gagne. Cette guerre ne menait à rien. Personne n’est perdant», poursuit-il en triomphateur de son projet, feignant les divergences passées. Après avoir fait infléchir Laporta et le Barça, le Qatari fait cette fois plier Pérez et le Real Madrid.

La suite après cette publicité

«Le dialogue a toujours triomphé contre la division»

«Je crois qu’aujourd’hui, le président Pérez est une personne encore plus remarquable, car il a conduit le Real Madrid à agir dans l’intérêt du football européen, insiste Al-Khelaïfi. Je le remercie sincèrement et je suis reconnaissant de sa confiance. Je tiens également à remercier Chelsea, et plus particulièrement Behdad Eghbali (co-propriétaire des Blues, ndlr), qui m’a accompagné depuis le début de ces négociations». S’il préfère garder secret le contenu de ces négociations, présentées comme des améliorations futures, le président du PSG a également eu un mot pour Laporta.

«Le président Laporta a fait preuve d’un grand courage et d’un leadership exceptionnel, et il mérite une reconnaissance particulière, confirme-t-il, après le réchauffement des relations intervenu à la rentrée de septembre. Dans l’accord final d’aujourd’hui, le dialogue a toujours triomphé contre la division. Je crois en ce processus de paix depuis longtemps, mais ce matin encore, nous ne savions pas s’il aboutirait. Nous avons dialogué, malgré nos divergences, mais toujours avec la volonté de parvenir à un accord, en gardant toujours à l’esprit les intérêts collectifs et en cherchant un terrain d’entente». Une issue pleine de promesses.