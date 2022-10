Ligue 1 : l'OL se relance enfin à Montpellier grâce à Alexandre Lacazette

L'heure était à la victoire pour les Lyonnais. Après une première compliquée contre le Stade Rennais (2-3), l'Olympique Lyonnais de Laurent Blanc devait absolument s'imposer sur la pelouse des Montpelliérains, également à la recherche de points et avec un nouvel entraîneur : Romain Pitau, après le limogeage d'Olivier Dall'Oglio. Dans un 4-2-2-2 avec les retours d'Aouar et de Mendes au milieu de terrain, Boateng était de nouveau titularisé en défense centrale. Quasiment à l'arrêt depuis le début de saison, l'attaque lyonnaise se lance petit à petit. Rapidement, ils ont été pressants sur le but d'Omlin. Dembélé, Caqueret et Lacazette ont essayé, mais c'est finalement Aouar - revenu de loin - qui s'est offert l'ouverture du score (1-0, 33e).

Mais après la pause, l'OL est finalement retombé dans ses travers de l'époque Bosz. Car les occasions pour faire le break, les Lyonnais n'en ont pas manqué, à l'image du gros raté de Lacazette vers Dembélé, alors que la défense des Héraultais s'était loupé (55e). Et finalement, Montpellier en a profité. Ferri enroulait un centre vers Wahi, qui a réalisé un ciseau à bout portant magistral pour égaliser (1-1, 70e). Une égalisation finalement logique, après les erreurs offensives des Lyonnais. Et dans une fin de match incompréhensible - où Diomandé et Mavididi ont été exclus - aucune des deux équipes n'est parvenue à faire la différence. Mais il y a une touche Laurent Blanc qui semble motiver les Lyonnais. Dans les arrêts de jeu, après un excellent travail de Caqueret, Lacazette a transpercé les filets de Kamara pour offrir enfin une victoire aux Gones, célébrée par tout l'effectif sur le banc de touche (2-1, 90e+1). Comme un symbole. Largué au classement, l'Olympique lyonnais (9e) devra s'imposer contre Lille pour continuer sa lancée, lors de la 13e journée. Toujours dans une mauvaise passe, le MHSC (11e) ira à Rennes pour renouer avec le succès.