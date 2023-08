LOSC : les mots doux de Rémy Cabella pour Samuel Umtiti

Le 11 août prochain, face à l’OGC Nice, le LOSC entamera sa campagne 2023-2024 de Ligue 1. Malgré quelques départs importants, dont celui de José Fonte, les Lillois espèrent réaliser une grande saison. Arrivé pour justement remplacer le Portugais, parti à Braga, Samuel Umtiti semble avoir mis tout le monde d’accord, déjà. Le champion du monde 2018 avait réalisé une belle année en prêt, à Lecce, l’an dernier, avant de mettre fin à son contrat avec le FC Barcelone pour signer chez les Dogues. Pour son retour dans l’élite, "Big Sam" espère confirmer son niveau affiché en pré-saison.

L’ancien lyonnais pourra en tout cas compter sur Rémy Cabella, déjà fou de lui. «Quand je l’ai appris, cela m’a fait un sacré coup», avoue le meneur de jeu lillois au sujet de l’arrivée de Samuel Umtiti. Il rajoute : «Avoir un joueur comme Samuel, de son niveau et tout ce qui va avec, on ne peut qu’être fiers. Il va nous faire du bien et on prendra exemple sur son comportement. En stage, on l’a questionné sur les méthodes et le quotidien au Barça (2016-2022). C’étaient vraiment de bons échanges. Je pense qu’avec lui, on peut franchir un cap. Il a une très belle carrière, un palmarès, un statut. Je suis heureux de pouvoir dire qu’on a un joueur de ce calibre dans l’équipe.» Des propos qui feront sans doute plaisir à l’ancien défenseur central du Barça, qui devra transmettre son savoir à la jeune génération lilloise.