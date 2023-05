Jason Denayer fait scandale

La suite après cette publicité

Joueur de l’Olympique Lyonnais l’an dernier, Jason Denayer a rejoint libre le FC Shabab Al-Ahli à Dubaï. Un club où il a connu quelques pépins physiques et galères. Ce mercredi, le défenseur fait parler de lui pour une polémique qui n’a rien à voir avec le ballon rond.

En effet, The Sun a dévoilé des images partagées par le Belge sur ses réseaux sociaux. On voit le footballeur promener un tigre en laisse dans la rue. Il a accompagné ces images du message suivant : «en train de marcher avec mon chat». Ce qui indigne le média anglais, qui est certain que Denayer, qui a limité les commentaires sous sa publication, va être attaqué par les associations défendant les droits des animaux.

À lire

Man City-Real : l’arrêt de fou de Courtois devant Haaland