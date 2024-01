JT Foot Mercato : l’Europe s’arrache les défenseurs à prix d’or !

Défenseurs non soldés

Si les attaquants sont souvent les vedettes du mercato, cette fois-ci, ce sont les défenseurs que l’Europe s’arrache ! Au PSG, pas moins de deux renforts dans ce secteur sont recherchés. Le club parisien multiplie les pistes et selon nos informations, la dernière piste en date mène à Diego Llorente, défenseur de l’AS Roma prêté par Leeds. Il s’agit en tout cas de la piste la plus chaude du moment, même si nous pouvons également vous affirmer qu’une autre option plus sexy a été étudiée. Dayot Upamecano a ainsi été approché. Mais un départ du Français cet hiver est quasiment impossible. Tout comme pour Joshua Kimmich, qui a lui aussi été contacté par Paris. Le PSG et le Bayern sont aussi liés sur le dossier Nordi Mukiele. Le polyvalent défenseur est la priorité de Thomas Tuchel. Le joueur serait emballé par l’idée de rejoindre le géant bavarois, mais le PSG ne le laissera pas filer sans avoir trouvé un remplaçant. La formation allemande serait aussi intéressée par Jonathan Clauss. Téléfoot révèle que la possibilité de reformer le duo Coman-Clauss (comme en équipe de France) en club plaît aux dirigeants. Les pistes sont nombreuses au Bayern, mais la marge de manœuvre est réduite. D’autant que le club munichois a perdu la bataille dans le dossier Radu Dragusin. Comme l’explique Sky Sport Germany, le joueur a finalement privilégié l’option Tottenham. Attention également à ne pas perdre la main dans le dossier Mukiele, aussi pisté par l’AC Milan. La formation italienne cherche aussi la perle rare en défense. Comme on vous l’a révélé, Lilian Brassier est dans le viseur du club lombard. Mais les prétendants sont très nombreux pour le défenseur du Stade Brestois. Clément Lenglet, en difficulté du côté d’Aston Villa, figure aussi parmi les pistes de l’AC Milan. Enfin, le Real Madrid est aussi à la recherche de la perle rare, surtout après les graves blessures d’Eder Militao et de David Alaba, tous deux victimes d’une rupture des ligaments croisés. Et c’est la carte jeune qui est étudiée par le club madrilène. D’après le Daily Mail, Jarrad Branthwaite plaît beaucoup dans la capitale espagnole.

Un conflit au Napoli

En Italie, le torchon brûle entre Victor Osimhen et le clan Kvaratskhelia. Alors que le duo a porté le Napoli vers un sacre historique l’an dernier, les deux hommes peinent cette saison à performer de nouveau ensemble, voire même individuellement. Et pour ne rien arranger, l’agent du Géorgien a mis de l’huile sur le feu en se permettant une déclaration osée sur l’avenir de Victor Osimhen. «Osimhen a signé un nouveau contrat, mais pensez-vous vraiment qu’il jouera à Naples pendant toute sa carrière ? Je le dis maintenant, il ira jouer en Arabie saoudite cet été. Naples a augmenté le contrat d’Osimhen mais Khvicha n’accepterait pas un transfert en Arabie saoudite même si on lui offrait un milliard d’euros. Il accepterait probablement de jouer pour le Real Madrid, le Bayern Munich, Barcelone ou Manchester City. Khvicha a la volonté et différents objectifs : il veut réussir et il y parvient déjà», a lâché l’agent de Kvaratskhelia. Une sortie qui est remontée aux oreilles de l’intéressé, qui a rétorqué de manière virulente par le biais de ses réseaux sociaux. « Cher Mamuka Jugeli, tu es une saleté et une honte. Je suis gêné par ton raisonnement, imbécile ! Garde mon nom loin de ta bouche !» L’ambiance promet d’être électrique au retour d’Osimhen de la CAN.

Les officiels du jour

Timo Werner est prêté à Tottenham jusqu’à la fin de la saison avec la possibilité de transformer ce mouvement en un transfert définitif. Puis, à peine de retour d’un prêt infructueux à Leipzig, Fabio Carvalho quitte de nouveau Liverpool. Le milieu de 21 ans est de nouveau prêté, cette fois à Hull City, 7e de Championship. Ensuite, Rémy Riou a disputé ses dernières minutes sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais lors du match de Coupe de France face à Pontarlier. Le remplaçant d’Anthony Lopes, revenu au club à l’été 2022, quitte son club de cœur pour tenter une nouvelle aventure, en Ligue 2, puisqu’il rejoint le Paris FC. Annoncé sur les tablettes de l’OM pour renforcer l’entrejeu, Lucien Agoumé a finalement choisi le Séville FC. Il est prêté avec option d’achat au club andalou. Enfin, le Besiktas JK a annoncé l’arrivée d’une recrue à coût zéro : le latéral droit norvégien Jonas Svensson qui arrive en provenance de l’Adana Demirspor.