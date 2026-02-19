Menu Rechercher
Commenter 5
Ligue 1

Franck Haise a un regret avec l’OGC Nice

Par Maxime Barbaud
1 min.
Franck Haise @Maxppp

Un peu moins de deux mois après son départ de Nice, Franck Haise a retrouvé un poste. Il devient le nouvel entraîneur du Stade Rennais pour une durée de 18 mois. Lors de sa conférence de presse de présentation, le technicien de 54 ans en a profité pour revenir sur son aventure azuréenne qui s’est achevée avec pertes et fracas entre résultats en chute libre et différends avec les supporters.

La suite après cette publicité

«Je crois que l’énergie à un moment, j’aurais dû la mettre uniquement sur mon groupe, revient le coach ce mercredi. Si j’ai manqué d’énergie positive pour mieux aider mon groupe, c’est parce que j’en avais gâché un peu sur des choses sur lesquelles je n’avais pas de pouvoir ou de possibilités», assure-t-il en référence à la fameuse altercation avec les supporters mais aussi aux problèmes liés au mercato d’été.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Franck Haise

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Franck Haise Franck Haise
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier