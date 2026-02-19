Franck Haise a un regret avec l’OGC Nice

Un peu moins de deux mois après son départ de Nice, Franck Haise a retrouvé un poste. Il devient le nouvel entraîneur du Stade Rennais pour une durée de 18 mois. Lors de sa conférence de presse de présentation, le technicien de 54 ans en a profité pour revenir sur son aventure azuréenne qui s’est achevée avec pertes et fracas entre résultats en chute libre et différends avec les supporters.

«Je crois que l’énergie à un moment, j’aurais dû la mettre uniquement sur mon groupe, revient le coach ce mercredi. Si j’ai manqué d’énergie positive pour mieux aider mon groupe, c’est parce que j’en avais gâché un peu sur des choses sur lesquelles je n’avais pas de pouvoir ou de possibilités», assure-t-il en référence à la fameuse altercation avec les supporters mais aussi aux problèmes liés au mercato d’été.