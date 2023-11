Ligue 1 : à dix contre dix, Lens écrase Clermont et fait le plein de confiance avant Arsenal

Avec la victoire éclatante du Paris Saint-Germain face à l’AS Monaco (5-2) la veille, la 13e journée de Ligue 1 se poursuivait ce samedi avec une confrontation entre le Clermont Foot 63 et le RC Lens. Un bon test pour les hommes de Franck Haise avant de jouer une partie de son avenir européen mercredi face à Arsenal. En marge de ces deux échéances cruciales pour la suite de la saison lensoise, le coach artésien avait envoyé un gros avertissement à ses joueurs. «On a plusieurs points sur lesquels il faudra être vigilant. Ces matchs arrivent aussi avant des rencontres de Ligue des champions. Ce n’est pas toujours évident, mais ça fait partie de l’expérience qu’on doit acquérir», avait lâché le technicien français devant la presse.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lens 19 13 3 5 4 4 16 13 17 Clermont 9 12 -9 2 3 7 8 17

Si les Auvergnats pensaient avoir enfin trouvé leur rythme de croisière avant la trêve internationale avec deux victoires sur les quatre dernières journées, c’était sans compter sur les Artésiens qui ont parfaitement relancé la machine après s’être imposé contre l’Olympique de Marseille (1-0), il y a deux semaines. D’entrée, les hommes de Franck Haise ont campé dans la moitié de terrain clermontoise pour forcer le verrou adverse. Sur un centre de Ruben Aguilar depuis la droite, Elye Wahi est venu concrétiser la nette domination nordiste de la tête (0-1, 11e). Mené au score, le CF63 a tenté de prendre le jeu à son compte mais s’est heurté à un Brice Samba des grands soirs, intraitable sur sa ligne devant Grejohn Kyei (26e) pour préserver les siens. Au fil des minutes, la tension est montée d’un cran pour atteindre son paroxysme avant la pause. Averti quelques minutes plus tôt, Elye Wahi a vu rouge à l’issue d’un accrochage avec Alidu Seidu (45e+3), également exclu par l’arbitre de la rencontre tout comme son entraîneur, Pascal Gastien.

À lire

Lens : Franck Haise vole au secours d’Elye Wahi après son coup de sang à Clermont

À dix contre dix, Clermont s’est sabordé et Lens s’est envolé

Au retour des vestiaires, les esprits se sont calmés et à dix contre dix, c’est Lens qui a doublé la mise. Profitant d’une passe latérale hasardeuse de Mory Diaw à 20 mètres de ses cages, Adrien Thomasson a bien senti le coup pour pousser le cuir au fond du but clermontois laissé à l’abandon (2-0, 50e). Comme lors du premier acte, la formation auvergnate s’est démenée pour réduire la marque, en vain car Grejohn Kyei a systématiquement manqué de lucidité dans le dernier geste (54e, 63e). Derrière, les changements opérés par Franck Haise pour porter un coup fatal à son adversaire ont porté leurs fruits. Entré en jeu en lieu et place de Morgan Guilavogui (76e), complétement sonné au terme d’un choc avec Andy Pelmard puis évacué sur civière, Wesley Saïd n’a pas tardé à se mettre en évidence. Usant de sa technique pour se défaire du marquage de Florent Ogier avant de croiser une frappe du pied droit à ras de terre, imparable pour Mory Diaw (3-0, 82e).

La suite après cette publicité

Faisant preuve d’une belle cohésion collective, les Lensois se sont alors dirigés vers une nouvelle victoire en Ligue 1 tout en ajoutant un 8e match de rang sans défaite à leur actif. Après une entame de championnat catastrophique, le RCL retrouve des couleurs et poursuit sa folle remontée au classement. Désormais installés au sixième rang, à cinq longueurs du podium et de l’AS Monaco, les Artésiens réalisent la bonne opération du jour et font le plein de confiance avant un déplacement ô combien important à l’Emirates Stadium (mercredi, 21h00) avec la ferme attention de réaliser un nouvel exploit pour entretenir le rêve européen. En face, Clermont marque le pas et demeure dans la zone rouge.