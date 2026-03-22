PL : Tottenham perd encore et s’enfonce !

Si l’Angleterre attend avec impatience la finale de la League Cup entre Arsenal et Manchester City, elle est aussi stupéfaite par la situation de Tottenham, qui jouait ce dimanche une 31e journée particulièrement importante avec la réception de Nottingham Forest, devenu un concurrent direct pour le maintien. Et le Tottenham Hotspur Stadium a de nouveau connu l’effroi, puisque les Reds sont venus s’imposer, presque sans trembler, sur le score de 3-0 grâce à des buts d’Igor Jesus, Gibbs-White et Awoniyi. Le léger mieux entraperçu avec un nul contre Liverpool puis une victoire face à l’Atlético de Madrid n’a pas été suivi d’effets.

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Grâce à cette victoire, Nottingham Forest (qui n’avait pas gagné depuis le 25 janvier en Premier League) double Tottenham au classement de Premier League. Les Spurs sont désormais 17es, avec un point d’avance sur West Ham, qui n’a pas créé l’exploit de son côté sur la pelouse d’Aston Villa. L’équipe dirigée par Unai Emery s’est imposée sur le score de 2-0, ce qui lui permet de prendre un joli matelas d’avance à la 4e place, devant Chelsea et Liverpool.

Les résultats des matches de 15h30

Aston Villa 2-0 West Ham : McGinn (15e), Watkins (68e)

Tottenham 0-3 Nottingham Forest : Igor Jesus (45e), Gibbs-White (62e), Awoniyi (87e)