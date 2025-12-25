Arsenal : très bonne nouvelle pour Kai Havertz

Après plusieurs longs mois d’absence, Kai Havertz a repris le chemin de l’entraînement collectif avec Arsenal d’après Sky Sports. Le milieu offensif allemand, qui n’avait disputé qu’une demi-heure lors de son unique match de la saison en août, avait été freiné par une succession de blessures et de contretemps durant sa rééducation. Sa présence sur le terrain mardi a été chaleureusement accueillie par ses coéquipiers, même s’il n’a pas participé au match de Carabao Cup face à Crystal Palace.

Cette reprise représente également une nouvelle encourageante pour l’équipe d’Allemagne et le sélectionneur Julian Nagelsmann. À 26 ans, Havertz vise un retour à son meilleur niveau afin de décrocher sa place pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après avoir manqué une grande partie de la seconde moitié de la saison passée et subi une intervention chirurgicale au genou, le joueur allemand retrouve progressivement les sensations nécessaires pour envisager un retour à haut niveau.