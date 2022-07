La suite après cette publicité

C'était un secret de polichinelle depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel ! Paul Pogba est de retour à la Juventus Turin. En fin de contrat du côté de Manchester United, le milieu international français (91 sélections, 11 buts) n'a jamais souhaité prolonger avec les Reds Devils et ce malgré les différentes propositions XXL faites par le board mancunien. Déjà sur le départ en 2019, le champion du monde 2018 était finalement resté au club en raison de l’absence d’offres acceptables et de la pandémie de Covid-19. Mais dix ans après son départ gratuit pour la Juventus en 2012, Pogba a décidé de rentrer au bercail.

« Paul est de retour à Turin, il est parti garçon, il est de retour en tant qu’homme et champion, mais il y a une chose qui n’a pas changé : le désir d’écrire d’autres nouvelles pages inoubliables, ensemble. Nous ne pourrions pas être plus heureux : Pogba est de retour avec nous », indique à ce titre le communiqué du club italien pour officialiser l'opération.

Un contrat de trois ans pour Paul Pogba !

Courtisé depuis plusieurs semaines par la Vieille Dame, le natif de Lagny-sur-Marne s'apprête donc à réaliser un incroyable come-back, six ans après avoir quitté le club du Piémont pour United contre un énorme chèque de 105 millions d'euros. Auteur de neuf passes décisives et un petit but en 27 matches toutes compétitions confondues cette saison, «la Pioche», symbole de la saison maussade des Red Devils, restait également dans le viseur du Paris Saint-Germain mais a finalement tranché pour la Vecchia Signora.

Egalement pisté par Manchester City, Paul Pogba s'est donc engagé pour trois saisons avec le club turinois. Sous la tunique de la formation entraînée par Massimiliano Allegri, le Français de 29 ans touchera un salaire de 7,5 millions d'euros par an plus des bonus, estimés à 10 millions d'euros. A noter enfin que lors de son premier passage chez les Bianconeri entre 2012 et 2016, Pogba avait pris part à 178 rencontres pour 34 buts inscrits. Place, désormais, au second chapitre pour l'ancien Havrais.