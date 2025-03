Ligue des Nations : Zlatko Dalić et la Croatie font une promesse inattendue aux Bleus

Après leur victoire décisive 2-0 à Split jeudi soir, la Croatie aborde le match retour contre la France avec un avantage certain, mais aussi une pression qui s’intensifie. En s’imposant sur leur terrain, les Croates ont pris une belle option pour la qualification en demi-finale de la Ligue des Nations. Les buts d’Ante Budimir et d’Ivan Perišić ont permis à la sélection de Zlatko Dalić de faire un pas de géant vers l’objectif, mais le défi reste de taille. Le Stade de France, et surtout la réaction attendue des Français, promettent un environnement hostile où la moindre erreur pourrait compromettre cet avantage acquis à domicile. La Croatie sait que pour valider cette avance, elle devra faire preuve de solidité et de rigueur face à une équipe de France qui n’a d’autre choix que de tout donner pour renverser la situation.

Ainsi, les Vatreni se préparent à un match délicat, où la gestion du score sera cruciale. Le collectif croate, emmené par des joueurs expérimentés comme Luka Modrić et Ivan Perišić, devra se montrer impitoyable tout en restant concentré face à un adversaire qui, devant son public, cherchera à dominer pour revenir dans la course. Le match retour au Stade de France sera un test de maturité pour la Croatie, qui devra résister aux assauts des Bleus et exploiter au maximum les moindres opportunités de contre-attaque. La qualification pour les demi-finales de la Ligue des Nations est en jeu, et la Croatie sait que chaque détail comptera dans cette bataille tactique.

Les Croates ne vont pas refuser de jouer !

Avant le match retour au Stade de France, Zlatko Dalić a tenu à rassurer ses joueurs et à rappeler l’importance de garder les pieds sur terre malgré l’avantage acquis à Split, soulignant que la Croatie aborderait ce duel avec la même détermination et sans se reposer sur son score favorable. Bien au contraire, l’idée ne sera pas de jouer la défense : «nous n’avons aucun problème avant le match retour, tous les joueurs sont en bonne santé. Bien sûr, ils sont fatigués, il y a peu de temps entre les deux matchs, mais tant pour nous que pour les Français. Ce seront 90 minutes très difficiles, et qui sait, peut-être que le match retour durera plus longtemps. Nous jouons contre l’une des meilleures équipes nationales du monde, mais nous allons arriver à Paris avec deux buts d’avance. Cependant, nous n’agirons pas sur le terrain comme si nous étions à 2-0, mais comme si c’était 0-0. Nous ne voulons pas défendre, et nous ne devons pas nous comporter ainsi», a expliqué l’entraîneur croate en conférence de presse.

Dans l’optique du match retour au Stade de France, Zlatko Dalić a souligné le respect qu’il porte à la France, tout en avertissant que la Croatie, forte de son avantage, constitue une menace redoutable pour les Bleus, malgré leur statut de favoris et leur historique récent impressionnant : «personne n’aime perdre et je ne suis pas d’accord pour dire que ce quart de finale n’est pas important pour les Français. Ils ont été champions du monde, ils ont terminé deuxièmes de la dernière Coupe du monde, ils ont l’habitude de gagner. Je m’attends à une France acharnée qui voudra prendre sa revanche sur nous après la défaite de Split. Personne n’est favori contre eux, ils ont des joueurs incroyablement précieux, mais nous représentons une menace très dangereuse pour une telle équipe». À la veille du match retour, Zlatko Dalić a parfaitement anticipé les intentions de la France, qui, selon lui, sera très agressive dès le coup d’envoi.

Conscient des défis à venir, il insiste sur la nécessité d’améliorer certains aspects du jeu, notamment la possession de balle, pour espérer obtenir un bon résultat face à une équipe française déterminée : « il est clair pour nous que la France sera très agressive dès le début. Nous savons qu’ils essaieront de marquer le plus vite possible, mais nous sommes prêts pour cela et pour tout le reste. Nous nous battrons pour obtenir le bon résultat. Nous devons faire un meilleur match qu’à Split . Nous devons surtout nous ouvrir davantage et avoir plus de possession de balle. Lors du premier match, nous avons commis de petites erreurs, et là encore, nous devrons faire très attention à ne pas perdre le ballon trop facilement. Nous devons améliorer notre possession. Je vais essayer de rafraîchir l’équipe, mais nous verrons comment », a analysé Dalić. Alors que la qualification pour les demi-finales de la Ligue des Nations est en jeu, ce match retour promet d’être un véritable test pour la sélection croate, qui devra allier expérience et sang-froid pour obtenir son ticket.