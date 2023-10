EdF Espoirs : Thierry Henry n’est pas content de ses joueurs !

La suite après cette publicité

Tout va bien dans le meilleur des mondes pour l’équipe de France Espoirs. Elle réalise un sans faute dans sa campagne de qualifications à l’Euro U21 en 2025 après cette troisième victoire en trois matches. Les Bleuets ont complètement écrasé Chypre 9-0, avec notamment un doublé de Cherki. C’est tout simplement un record dans l’histoire des Espoirs français. Thierry Henry avait profité de cet adversaire pour tenter un choix très offensif dans sa composition de départ. Wahi, Kalimuendo, Cherki ou encore Akliouche démarraient la rencontre pour un superbe festival. Il y a bien eu quelques moments de flottements, comme en première période, ce qui a eu le don d’agacer le sélectionneur après la rencontre. Au micro de La chaîne L’Equipe, Henry a regretté un pressing parfois raté de ses protégés.

«Je n’ai pas aimé les 25 premières minutes parce qu’on a respecté notre schéma en possession, mais surtout pas respecté notre schéma hors possession. Quand tu fais ça contre n’importe qui, tu es ouvert. Ta sentinelle va chercher sur un pressing à 40 mètres alors qu’il n’y a pas lieu d’être… Bon ça peut arriver… On s’est dit en seconde période : "il ne faut pas que Guillaume Reste plonge". Il faut continuer de presser, arriver de l’avant, essayer d’être fidèle à nous même quand on n’a pas la possession. On l’avait fait contre la Slovénie, le Danemark et la Bosnie. Là, on a trouvé une équipe de Chypre qui pendant 25 minutes a trouvé des failles à l’intérieur, sur les côtés, qu’on est allé chercher beaucoup trop bas. Il aurait fallu jouer plus haut pour rééquilibrer le milieu. Après ça, j’ai été content. J’étais content à la mi-temps du résultat, mais pas de la manière. En deuxième mi-temps, je suis content du résultat et de la manière.» C’est ce qu’on appelle une exigence de tous les instants.