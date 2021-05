Metz : les joueurs bloqués dans leur hôtel à quelques heures du match face à Lorient

Alors que ce soir doit se jouer l’avant-dernière journée de Ligue 1, les joueurs du FC Metz, qui doivent affronter Lorient ce soir (21h00) sont bloqués dans leur hôtel de Caudan. Les entrées et les sorties sont bouchées par des salariés en grève.

En effet, comme le rapporte le Télégramme, ces derniers dénoncent depuis plus de deux semaines la vente de leur usine, la Fonderie de Bretagne, et refusent de laisser sortir les joueurs messins et le staff, qui sont bloqués au sein du bâtiment depuis le début d’après-midi. Les grévistes sont prêts à perturber la tenue de la rencontre entre Lorient et Metz.