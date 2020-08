LdC : le PSG renverse l'Atalanta en 3 minutes et file en demi-finales !

C'était le grand jour pour le Paris Saint-Germain ! Cinq mois après le huitième de finale retour contre le Borussia Dortmund au Parc des Princes (succès 2-0, défaite 1-2 à l'aller), le club de la capitale avait rendez-vous avec l'Atalanta Bergame ce mercredi à l'Estádio da Luz de Lisbonne (Portugal) pour son quart de finale de Ligue des Champions. Un billet pour le dernier carré était donc en jeu et la formation italienne, tombeuse du Valencia CF au tour précédent (4-1, 4-3), comptait forcément jouer un mauvais tour aux champions de France. Après de multiples occasions pour Neymar, dont une énorme à la 3e minute de jeu, les hommes de Gian Piero Gasperini ouvraient le score grâce à une frappe enroulée de Mario Pašalić (27e, 1-0). Derrière, les Parisiens poussaient pour revenir mais n'y arrivaient pas.

Thomas Tuchel lançait alors Kylian Mbappé à l'heure de jeu mais le natif de Bondy ne trouvait pas non plus le chemin des filets. Durant cette deuxième période, la formation de la capitale perdait même Keylor Navas sur blessure (79e).... Mais finalement, les Parisiens ne lâchaient pas et égalisaient grâce à Marquinhos (90e, 1-1) ! On se dirigeait alors vers la prolongation mais Choupo-Moting, tout juste entré en jeu, se jetait pour marquer dans le temps additionnel et envoyer son équipe en demi-finales (90e+3, 2-1) ! Grâce à une fin de match de folie, le PSG obtenait donc son billet pour le dernier carré et défiera le RB Leipzig ou l'Atlético de Madrid mardi soir.