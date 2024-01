RC Lens : l’interminable feuilleton Massadio Haidara

Aussi bien pour les supporters lensois que pour Franck Haise, l’attente est interminable. Il y a une dizaine de jours, rien ne laissait pourtant augurer une fin de mercato si tendue au coeur du club artésien. Oui, mais entre temps, Quentin Merlin est parti à l’OM et Nantes s’est mis en tête de recruter Massadio Haidara pour le remplacer. Pilier du RCL depuis 2018, leader du vestiaire, personne à Lens n’a vu le danger arriver, convaincu que son attachement au club artésien serait le plus fort. Oui, mais voilà, la proposition nantaise a de quoi ébranler plus d’un joueur, même très heureux dans son club. Un temps de jeu garanti, un salaire supérieur à celui touché dans le Nord et Haidara a pris la décision de rejoindre Nantes.

Mais, l’homme n’est pas du genre à aller au clash. C’est plus en douceur que les différentes parties discutent depuis plusieurs jours. Samedi, Lens était convaincu de pouvoir le garder, mais avait activé différentes pistes via Frederic Hebert, le nouvel homme fort du mercato lensois, en tâtant le terrain au Barça, à Nantes, à Troyes, et même au Milan en quète d’un défenseur central axe gauche jeune et disposant d’une belle marge de progression. Mais à la veille de la fin du mercato rien ne bouge même si Hebert continue son forcing sur deux pistes dont Clinton Nsiala (AC Milan)… À Lens et surtout du côté de Franck Haise on attend fébrilement de connaître l’épilogue final de ce dossier. À Nantes et malgré le temps qui passe, on croit toujours à l’arrivée de l’international malien sur les bords de l’Erdre, c’est la raison pour laquelle le plan B menant au nigérian Bruno Onyemaechi avec qui les Kita tiennent un accord au cas où Haidara ne vient pas est toujours actif…