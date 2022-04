PSG : Ronaldinho encense le trio Messi-Neymar-Mbappé

Lors d’un entretien pour Mundo Deportivo ce dimanche, l’ancien milieu offensif du PSG Ronaldinho a fait l’éloge du trio d’attaquants parisiens composé par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. L’ex-Barcelonais a notamment salué son compatriote brésilien et a confié apprécier le jeu du Paris Saint-Germain avec ses trois stars.

« Ney est un phénomène, une star, la plus grande idole de notre pays et il n'y a pas grand-chose à dire. Si je commence à parler de bonnes choses à son sujet, je vais le faire pendant longtemps. Je ne regarde pas beaucoup un match en entier, je regarde plutôt les meilleurs moments, les buts. J'aime regarder où sont les bons joueurs et aujourd'hui au Paris Saint Germain j'aime le regarder parce que Messi est là, Ney est là et il y a Mbappé. J'aime regarder du bon football », a déclaré l’ancien joueur de la Seleção.