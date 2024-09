Raí : « Maxime Lopez va nous apporter de la magie au Paris FC »

Foot Mercato : qu’est-ce que vous inspire ce nouveau maillot du Paris FC ?

La suite après cette publicité

Raí : de la joie avec ces couleurs, il représente aussi la mixité. Il a des couleurs fortes et moi particulièrement, j’adore. Mais le plus important, c’est que ce maillot plaise aux supporters avec un concept inédit derrière. C’est un ensemble qui apporte une bonne énergie pour le club en plus du bon début de saison. Ce maillot est un 10/10 !

À lire

Paris FC : prolongation en vue pour Kebbal

FM : qu’est-ce qui vous a convaincu de revenir à Paris pour rejoindre le projet du Paris FC ?

La suite après cette publicité

Raí : écoute, au départ, je voulais revenir à Paris afin d’y être plus souvent. Je cherchais un projet motivant, intéressant. Je suivais le Paris FC depuis quelques années, je voyais les résultats, le développement du centre de formation, le soin qu’ils ont pris pour monter une équipe féminine. Je voyais des valeurs qui me correspondaient. Plus je connaissais le club, plus ça me motivait à rejoindre le projet. Il y a plein de choses innovantes au sein du club, une bonne administration, un bon président, Pierre Ferracci, qui fait un super boulot depuis des années. C’est cet ensemble qui m’a motivé à rejoindre un projet avec de belles ambitions et il y a encore plein de choses à développer.

FM : quel rôle occupez-vous au Paris FC ?

Raí : j’ai un rôle d’ambassadeur du club, mais je suis un ambassadeur actif. Je fais partie du comité commercial, du comité qui gère le développement du club. J’essaye d’être le plus proche du club et de participer aux décisions stratégiques. Ma mission est d’apporter des sponsors, des investisseurs pour le club. Des moyens afin d’être dans les meilleures conditions pour atteindre nos ambitions.

FM : on sent que le statut du club a changé, aujourd’hui le club est un “cador de Ligue 2", votre travail est en train de payer ?

La suite après cette publicité

Raí : c’est un travail depuis 6 saisons, 4 fois qu’on joue le match de barrages, la qualité de l’équipe ne fait qu’augmenter. Non seulement la qualité individuelle, mais aussi collective. Il y a un vrai travail derrière, des dirigeants, du staff, des entraîneurs. Il y a une cohérence dans le projet, donc on est confiant pour arriver à atteindre nos ambitions.

«Recruter ce type de joueurs montre l’ambition du club»

FM : on a vu le Paris FC être très actif sur le mercato, comment jugez-vous ce mercato avec l’arrivée de joueurs de renom comme Maxime Lopez ou encore Jean-Philippe Krasso ?

La suite après cette publicité

Raí : des joueurs de renom et surtout d’une grande qualité ! En plus d’être connus, ils ont de la qualité. On a pu l’observer dans le passé et on le voit aujourd’hui sur le terrain. Recruter ce type de joueurs montre l’ambition du club. Cela montre aussi que la perception que les joueurs ont du Paris FC a changé. Lorsqu’ils voient les ambitions du club, ils se disent désormais que s’ils signent ici, c’est un bon choix pour leur carrière. Ils veulent faire partie d’un projet qui a de grandes ambitions. Quand des joueurs ambitieux choisissent votre projet, c’est bon signe.

FM : comment avez-vous réussi à convaincre Maxime Lopez de signer ?

Raí : Maxime a vu la belle opportunité que lui présentait le Paris FC, de plus il y a son frère Julien au club. Donc, en plus de croire au projet, il connaissait déjà le club. S’il a fait le choix de nous rejoindre, c’est qu’il a compris ce que le club peut lui apporter, mais évidemment, lui aussi va nous apporter beaucoup. Il va nous apporter de la magie, de la technique, sa vision de jeu. Il amène quelque chose de précieux au club.

FM : pour le bien du foot français, vous pensez qu’il est essentiel d’avoir deux clubs de Paris dans l’élite du football français ?

Raí : on voit de plus en plus que la ville de Paris adore le sport et plus particulièrement le football. Mais c’est la seule grande ville en Europe qui a un seul club en première division. Il n’y a pas cette culture en France d’avoir deux clubs de la même ville en première division. Il y a largement la place pour un autre projet avec un second club fort dans la capitale. Ce qui apportera encore plus de choses pour la ville de Paris.