Vidéo : Haaland gagne tous les records et le coeur des Twittos

S’il y a bien une équipe en forme de l’autre côté de la Manche, c’est bien Manchester City. Vainqueurs de leurs neuf dernières rencontres toutes compétitions confondues, les Skyblues se devaient de confirmer cette belle série à domicile face à une équipe de Leicester malade, puisqu’ils n’ont plus connu la victoire depuis le 11 février dernier (contre Tottenham) et actuellement relégable avant le déplacement à l’Etihad Stadium. Manchester City s’est imposé 3-1 et revient à trois points d’Arsenal. Un homme a fait encore parlé de lui et ça ne peut qu’être le cyborg Erling Haaland ! Double buteur lors de cette rencontre avec un penalty et un subtil piqué, il égale le record de Mohamed Salah en tant que meilleur buteur de l’Histoire de la Premier League sur une saison (32).

