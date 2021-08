PSG : comment Marseille accueille l'arrivée de Lionel Messi

La suite après cette publicité

C'est certain maintenant. Lionel Messi va bien enfiler, la saison prochaine, la tunique du Paris Saint-Germain. Dans la capitale, la nouvelle est accueillie avec effervescence. Dans le reste de la France, on reste dans l'incompréhension. Ce n'est pas parce qu'on répète une théorie, celle du ruissellement en l'occurrence, qu'elle devient vraie. Non, depuis l'arrivée de QSI, les autres clubs n'ont pas franchement profité des stars qui débarquaient au Paris SG.

Mais, comment, chez son meilleur ennemi, l'Olympique de Marseille, l'arrivée du génie barcelonais est-elle perçue ? Il ne suffisait pas de se promener dans la belle cité phocéenne ce mardi pour le savoir. Non. Il fallait ouvrir les yeux et tendre l'oreille. On a pu apercevoir un maillot du Paris SG à la gare Saint-Charles, mais en descendant sur la Canebière, puis en flânant vers le Vieux Port, pas de trace des couleurs parisiennes et encore moins de discussions autour de l'Argentin.

« Je suis impatient de les voir se vautrer »

En revanche, en prenant le 83, le « bus des touristes », qui part du Vieux Port pour arriver au rond-point du Prado, juste à côté de l'Orange Vélodrome, en passant par le joli 7e arrondissement et sa corniche, on a pu mesurer l'ampleur des débats. Trois jeunes hommes à l'accent chantant débattent sur le meilleur joueur du monde. L'un d'eux évoquait Lionel Messi, malgré sa signature chez le rival, les deux autres Cristiano Ronaldo. On ne sait d'ailleurs pas vraiment si c'est ce qu'ils pensaient réellement ou si c'était juste par déception et par l'impossibilité de soutenir que le GOAT évoluait dans le club francilien.

En passant devant « La folie du Burger », une excellente adresse au demeurant, on pouvait entendre les serveurs en parler : « honnêtement, je suis impatient de voir comment ça va fonctionner avec trois caractères (Mbappé, Neymar, Messi, NDLR) aussi forts. On l'a déjà vu par le passé. Je pense que Pochettino, en plus, n'est pas un grand entraîneur. Alors, en Ligue 1, ils vont soigner le goal average, mais en Ligue des Champions, ça ne passera pas. Je suis impatient de les voir se vautrer ».

« En tant que suiveur du foot ça m'interroge sur la situation du foot actuel »

Du côté des supporters phocéens, on est forcément partagé. Marwen, lui, explique que ça ne lui fait pas grand-chose. « Je trouve que c'est évidemment un recrutement historique, sûrement le transfert le plus retentissant de l'histoire de la L1 et c'est tout à fait normal que les Parisiens soient contents. J'ai un peu plus de mal avec le surgissement de la théorie du ruissellement quand certains nous expliquent que ça va plus profiter à la L1 qu'au PSG. ça va leur profiter à eux et c'est bien normal, mais ça s'arrête quasiment là, en économie comme dans le foot c'est de la connerie. En tant que supporter marseillais ça ne me fait pas plus réagir que ça, en tant que suiveur du foot ça m'interroge sur la situation du foot actuel et des dérives qui s'accentuent dans un environnement post covid. Entre le PSG et City c'est assez révélateur de tout ça », avance l’abonné du CU.

Wahid, patron du restaurant « Les saveurs de Nora », Boulevard Figuière, dans le 4e arrondissement de Marseille, abonde sur la théorie du ruissellement : « à chaud, déçu parce que c’est un joueur que tout amoureux du ballon aime voir jouer. Mais c’était bien uniquement sous le maillot du Barça. À Paris, ils se payent à peu près ce qu’ils veulent sans trop avoir de contraintes. Clairement, on est impuissant face à un club Étatique. Pour ce qui est du coup de projecteur sur la L1 parce qu’il signe en France ça me fait doucement rire. Je ne vois toujours pas le fan de Messi habitant à Rosario regarder Brest-Clermont parce que Léo est à Paris. Les audiences seront supérieures pour eux uniquement. Et les stades seront toujours aussi remplis pour eux également ».

« Je ne voulais pas y croire, j'étais dans le déni »

Mais ce qui semble le plus toucher les supporters, c'est surtout ce que Messi a fait au Barça. « Son image est définitivement écornée, pour moi Messi était indissociable du Barça à vie, des larmes que je pense néanmoins sincères au grand sourire affiché avec son tee-shirt cet après-midi. C'est devenu un mercenaire parmi tant d'autres pour qui le football est secondaire », explique Belmel à Foot Mercato. Bientôt rejoint par Hicham.

« Ce qu'il faut savoir, c'est que Messi, depuis 2004, c'est le pseudo de ma PlayStation, de mon Twitter, mon adresse mail. Messi, c'était le meilleur joueur du monde pour moi. Sa signature à Paris, c'est une trahison. Non seulement parce que je suis supporter de l'OM, mais aussi pour le foot. C'était un des symboles, même sans se voiler la face parce qu'il a touché des millions, c'était un joueur formé par l'institution, c'était les valeurs barcelonaises. C'était Messi. En le voyant à Paris, c'est un monde qui s'effondre, c'est aussi une réalité. Une réalité, un rappel que Paris est dans une autre dimension, que Paris n'est plus le rival de mon OM, celui que j'ai tant chéri. Ça fait mal au coeur aussi. C'est le miroir de ta situation. C'est dur. Mais, dans le même temps, avec la saison qu'on va vivre, le projet qu'on met en place, c'est moins compliqué que l'année dernière », nous explique-t-il avant d'ajouter une touche d'espoir.

« Je ne sais pas pourquoi, il y a une excitation qui compense, un projet qui me passionne. Ce n'est pas bling-bling, c'est construit, je me reconnais là-dedans. Honnêtement, j'étais convaincu d'une vente. Je l'attendais de pied ferme afin de pouvoir rivaliser avec le PSG. Mais là je suis comblé. Même si la signature de Messi m'affecte parce qu'il y a un attachement... Déjà, je préfère l'OM à n'importe quel autre club. Lui signe chez l'ennemi donc il devient un ennemi. Il sera traité comme un ennemi de mon club, mais surtout, je suis plus excité par un De La Fuente, l'association entre lui, Milik et Payet ou par un Guendouzi qui va exploser. Malgré l'attachement que je peux avoir avec Leo Messi, il y a une sorte de relativisme sur son arrivée. Malgré le fait que je reste rancunier avec ce choix-là et vis-à-vis de sa sortie. Signer le lendemain de sa conférence de presse de départ, c'est un manque de respect et ça le fait chuter dans mon estime. Je ne voulais pas y croire, j'étais dans le déni, je pensais qu'ils allaient trouver un truc pour qu'il prolonge et que le PSG allait se prendre la clim du siècle, mais non, ils l'ont fait », conclut-il. Une chose est certaine, Messi ne sera pas si bien reçu au Vélodrome en octobre prochain...