Menu Rechercher
Commenter
Coupe de France

CdF : la date officielle du tirage au sort des 1/4 de finale est connue

Par Tom Courel
1 min.
Tirage au sort Coupe de France @Maxppp

C’est officiel ! On connaît désormais la date officielle du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Après la découverte des différentes affiches pour les huitièmes de finales, on s’apprête déjà à suivre la prochaine marche, et celle-ci aura lieue le jeudi 5 février à 19h50. Diffusé durant l’émission Stade 2, ce tirage sera donc retransmis sur les antennes de France TV. Un moment à ne pas manquer.

La suite après cette publicité
Coupe de France Crédit Agricole
Tirage au sort des 1/4 de finale à suivre le jeudi 5 février à 19h50 sur Stade 2 📺
Voir sur X

Pour rappel, Reims-Le Mans aura lieu le mardi 3 février à 20h30. L’OM enchaînera le même jour contre Rennes, à 21h10. Le lendemain, il y aura un multiplex à 20h30 avec cinq matches. Troyes-Lens aura lieu le même jour à 21h, après un multiplex qui promet. Enfin, Strasbourg et l’AS Monaco clôtureront cette marche le jeudi 5 février avec un coup d’envoi programmé à 21h. Par ailleurs, pour regarder OM-Rennes, il sera également possible de se rendre sur France 2 qui co-diffusera l’évènement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Marseille
Monaco

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Marseille Logo Marseille
Monaco Logo Monaco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier