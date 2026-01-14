CdF : la date officielle du tirage au sort des 1/4 de finale est connue

C’est officiel ! On connaît désormais la date officielle du tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France. Après la découverte des différentes affiches pour les huitièmes de finales, on s’apprête déjà à suivre la prochaine marche, et celle-ci aura lieue le jeudi 5 février à 19h50. Diffusé durant l’émission Stade 2, ce tirage sera donc retransmis sur les antennes de France TV. Un moment à ne pas manquer.

Pour rappel, Reims-Le Mans aura lieu le mardi 3 février à 20h30. L’OM enchaînera le même jour contre Rennes, à 21h10. Le lendemain, il y aura un multiplex à 20h30 avec cinq matches. Troyes-Lens aura lieu le même jour à 21h, après un multiplex qui promet. Enfin, Strasbourg et l’AS Monaco clôtureront cette marche le jeudi 5 février avec un coup d’envoi programmé à 21h. Par ailleurs, pour regarder OM-Rennes, il sera également possible de se rendre sur France 2 qui co-diffusera l’évènement.