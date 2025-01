Coupe de France : le tirage complet des 8es de finale

Les seizièmes de finale de la Coupe de France ont réservé un paquet de surprises. Pour les clubs de Ligue 1, ce tour a été synonyme de véritable hécatombe. Il y a les duels fratricides entre équipes de L1, mais il y a eu aussi de sacrés coups de tonnerre comme l’élimination de l’Olympique Lyonnais par Bourgoin-Jallieu, club de N3. Une défaite cuisante qualifiée de «honte» et de «faute professionnelle» par les dirigeants rhodaniens. Mais les Gones n’ont pas été les seuls à avoir mordu la poussière.

La suite après cette publicité

Quatorzième du classement de Ligue 1, le Stade Rennais de Jorge Sampaoli ne va pas bien. Opposé à une équipe de Troyes toujours aussi mal classée en Ligue 2 (15e du classement), le club breton n’a pas été en mesure de se qualifier. Une nouvelle défaite qui confirme que Sampaoli n’a toujours pas trouvé la solution pour redresser la barre. Enfin, on a failli avoir deux autres grosses surprises. Toulouse a eu besoin de passer par une séance de tirs au but pour vaincre Thaon, pensionnaire de National 3. De son côté, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, s’est fait très peur hier soir à Clermont.

Les clubs de L1 épargnés

Opposée à Espaly, autre club de N3, l’équipe de Luis Enrique était certes remaniée, mais elle a été menée durant 34 minutes et a dû patienter jusqu’à la 88e minute et un but de Bradley Barcola pour valider son ticket pour les huitièmes. Résultat, même s’il reste encore un seizième de finale à disputer entre Haguenau (N2) et Dunkerque (L2), il ne reste plus que huit clubs de l’élite sur les dix-sept engagés !

La suite après cette publicité

Néanmoins, les pensionnaires de L1 ont été plutôt épargnés pour le tirage des huitièmes. Il y aura bien un duel entre formations de l’élite (Strasbourg-Angers), mais Nice, Paris, Reims, Lille, Toulouse et Brest ont tous hérité d’adversaires largement à leur portée. Les Rémois iront défier les tombeurs de l’OL, le PSG se rendra au Mans et Nice ira à Saint-Brieuc. Enfin, Lille pourrait disputer un derby du Nord puisque les Dogues affronteront le vainqueur du match Haguenau-Dunkerque. Pour rappel, les huitièmes de finale débuteront le 5 février.

Les affiches des 8es :