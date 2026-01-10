Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Liga : Girona se contente du minimum contre Osasuna

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ladislav Krejčí @Maxppp
Girona 1-0 Osasuna

Girona a assuré l’essentiel à domicile en s’imposant face à Osasuna (1-0) lors de la 19e journée de Liga. Dans une rencontre globalement fermée et disputée, les hommes de Míchel ont fait la différence juste avant la pause grâce à Vladyslav Vanat, buteur à la 44e minute après une séquence bien construite côté catalan. Solide défensivement, Girona a su conserver cet avantage au retour des vestiaires.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
12 Logo Girona Girona 21 19 -16 5 6 8 18 34
14 Logo Osasuna Osasuna 19 19 -4 5 4 10 18 22

Osasuna, organisé en 4-2-3-1 par Alessio Lisci, a tenté de réagir en seconde période, s’appuyant notamment sur Budimir et Rubén García, sans toutefois parvenir à tromper Gazzaniga, vigilant dans ses cages. Grâce à ce succès maîtrisé au Montilivi, Girona confirme sa bonne dynamique et monte à la 12e place du classement après avoir engrangé trois points précieux, tandis qu’Osasuna repart frustré après une prestation sérieuse, mais stérile offensivement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Osasuna
Girona

En savoir plus sur

Liga Liga
Osasuna Logo Osasuna
Girona Logo Girona
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier