Liga : Girona se contente du minimum contre Osasuna

Girona a assuré l’essentiel à domicile en s’imposant face à Osasuna (1-0) lors de la 19e journée de Liga. Dans une rencontre globalement fermée et disputée, les hommes de Míchel ont fait la différence juste avant la pause grâce à Vladyslav Vanat, buteur à la 44e minute après une séquence bien construite côté catalan. Solide défensivement, Girona a su conserver cet avantage au retour des vestiaires.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 12 Girona 21 19 -16 5 6 8 18 34 14 Osasuna 19 19 -4 5 4 10 18 22

Osasuna, organisé en 4-2-3-1 par Alessio Lisci, a tenté de réagir en seconde période, s’appuyant notamment sur Budimir et Rubén García, sans toutefois parvenir à tromper Gazzaniga, vigilant dans ses cages. Grâce à ce succès maîtrisé au Montilivi, Girona confirme sa bonne dynamique et monte à la 12e place du classement après avoir engrangé trois points précieux, tandis qu’Osasuna repart frustré après une prestation sérieuse, mais stérile offensivement.