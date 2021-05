OL : Tino Kadewere revient sur sa période compliquée

Très utilisé par Rudi Garcia cette saison, Tino Kadewere réalise un exercice correct pour une première en Ligue 1. Avec 10 réalisations, il est un joueur important de l’attaque lyonnaise, alors qu’il a loupé plusieurs semaines de compétitions entre mars et avril à cause d’une déchirure musculaire. En conférence de presse, l’attaquant zimbabwéen est revenu sur ce passage difficile.

La suite après cette publicité

« Ça va beaucoup mieux. Ma confiance revient. C'est sûr que quand tu es blessé, c'est dur. Mais j'étais content car l'équipe a fait de très bons matches quand je n'étais pas là. Je suis avec l'équipe. Mon but est de l'aider à gagner les trois matches qu'il reste et nous qualifier pour la Ligue des Champions. On va travailler pour ça. » À 3 journées de la fin du championnat, l'OL est actuellement 4ème à un point de Monaco. Tout est encore possible donc.