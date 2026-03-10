Menu Rechercher
Monaco : longue absence et sans doute pas de Mondial 2026 pour Vanderson

Cette saison, l’AS Monaco a souvent été handicapée par les blessures à répétition. Vendredi dernier, le club de la Principauté s’est imposé face au PSG (3-1), mais il a perdu deux nouveaux joueurs : Caio Henrique et Vanderson. Si le premier cité devrait revenir en avril, pour le second, c’est plus compliqué.

Globo assure que Vanderson va se faire opérer de la cuisse gauche et que son indisponibilité est estimée à trois mois. Pour le média brésilien, cela signifie que ses espoirs de disputer la prochaine Coupe du monde 2026 avec la Canarinha sont quasiment réduits à néant puisque Carlo Ancelotti devrait annoncer la liste des joueurs convoqués pour disputer la compétition avant la date de son retour. À moins d’un miracle, Vanderson regardera la Seleção devant la télévision.

