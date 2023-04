L2 : Metz corrige Bordeaux et se relance dans la course à la montée

Probablement l’affiche de cette journée de Ligue 2 ce samedi à 15h entre Bordeaux 2e et le FC Metz, 4e et à 4 points de son adversaire du jour. En cas de victoire, les Girondins auraient fait un très grand pas vers la montée alors que les Messins devaient gagner pour se relancer totalement dans la course à la Ligue 1. Après 43 minutes appliquées des deux équipes et une légère domination bordelaise, le match basculait après la nouvelle bourde du gardien bordelais Gaetan Poussin.

La suite après cette publicité

Le jeune portier de 24 ans, qui avait déjà commis une erreur face à Sochaux il y a quelques semaines, était coupable d’une sortie grossière et totalement manquée sur Georges Mikautadze, bien loin de ses buts. Il était logiquement exclu et laissait ses partenaires à 10 pendant plus d’une mi-temps. Un gros désavantage face à un concurrent direct qui a évidemment saisi l’occasion de revenir à un point cet après-midi. Juste après le retour des vestiaires, Metz marquait par deux fois par Jallow (47e) et Mikautadze (51e) face au jeune gardien polonais Strączek très peu inspiré également. Mikautadze, meilleur buteur de Ligue 2, s’offrait un doublé pour sceller le suspens du match (3-0, 72e). Avec ce succès Metz remonte sur le podium, à un point de Bordeaux, et soigne sa différence de buts. Ce qui pourrait compter en fin de saison.

À lire

Le Paris FC recrute un jeune de Fleury grâce à Footsider