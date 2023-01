Le PDG de Nottingham Forest quitte le club

La suite après cette publicité

De retour en Premier League pour la première fois depuis la saison 1998-1999, Nottingham Forest a fait un retour remarqué dans l’élite anglaise. Actifs sur le mercato, les Reds ont déboursé pas moins de 160 millions d’euros (Dean Henderson, Renan Lodi, Neco Williams, Serge Aurier, Jesse Lingard entre autres) pour essayer de décrocher leur maintien. Des investissements importants, mais qui ne sont pas gages de résultats. Quinzième, l’équipe de Steve Cooper est actuellement dans les clous. Elle reste toutefois sur une lourde défaite 4-1 contre Blackpool, pensionnaire de Championship.

Alors que cet équilibre semble précaire, la direction va connaître un bouleversement avec le départ de son PDG Dane Murphy. «Le Club tient à remercier Dane pour ses services et lui souhaite bonne chance pour l’avenir. Dane a fourni la déclaration personnelle suivante : "je n’ai jamais été partisan, ni en fait, je n’ai jamais été doué pour les adieux. Il est beaucoup plus facile de remercier et de reconnaître ceux qui ont rendu mon séjour à Forest si spécial. Je m’en voudrais de ne pas reconnaître ceux qui ont contribué à la réussite de mon séjour au Club. Merci, d’abord et avant tout, à Evangelos Marinakis qui m’a permis de réaliser un rêve que j’ignorais avoir. À Socrates Kominakis, Miltos Marinakis et le président Nicholas Randall KC, merci d’avoir cru en ma gestion. Enfin, merci à tous les joueurs, le personnel et les collègues qui, au cours des 18 derniers mois, ont aidé à construire le Club là où il se trouve maintenant. Tout le monde devrait être très fier de l’accomplissement"», peut-on lire dans un communiqué.

