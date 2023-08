Chelsea veut se débarrasser de 8 joueurs

La suite après cette publicité

Todd Boehly et ses équipes sont au travail. L’été dernier, l’homme d’affaires américain a voulu frapper un grand pour son premier mercato au sein de l’écurie londonienne. Aidé par Thomas Tuchel, qui gérait l’équipe et le recrutement en parallèle, le nouveau boss de Chelsea avait dépensé environ 284 millions d’euros pour notamment s’offrir Pierre-Emerick Aubameyang, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana, Raheem Sterling ou Marc Cucurella.

Deux premiers marchés agités

Il a de nouveau sorti le chéquier une fois l’hiver venu afin de faire des retouches au sein du groupe dirigé alors par Graham Potter. Résultat, les pensionnaires de Stamford Bridge avaient déboursé environ 330 millions d’euros pour recruter Enzo Fernandez, Malo Gusto (prêt à l’OL) ou encore Mykhailo Mudryk, pour ne citer qu’eux. Avec 614 millions d’euros dépensés en deux marchés des transferts, le club londonien a fait sauter la banque.

À lire

Le gros coup du FC Barcelone sur le mercato, l’Angleterre sous le choc du prix record de Moisés Caicedo

Mais l’idée était de frapper fort avant de gérer un peu plus par la suite et axer le mercato suivant sur un dégraissage d’envergure. Une nécessité à la fois sportive, puisque Mauricio Pochettino avait beaucoup trop de joueurs à sa disposition, et économique. Et les propriétaires ont tenu parole pour le moment en se séparant de Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Christian Pulisic, Edouard Mendy, Ruben Loftus-Cheek, N’Golo Kanté (libre) ou encore Kepa (prêt au Real Madrid).

La suite après cette publicité

Un dégraissage qui a déjà bien rapporté

Les ventes ont rapporté un peu plus de 250 millions d’euros pour le moment. Mais une bonne partie n’est pas restée dans les caisses du club puisque Chelsea a accueilli Christopher Nkunku (65 M€), Axel Disasi (45 M€), Nicolas Jackson (37 M€), Lesley Ugochukwu (27 M€), Robert Sanchez (23 M€), Ângelo (15 M€) et Moises Caicedo (133 M€). Cela fait environ 345 M€. Mais ce chiffre pourrait grimper puisque les Blues avancent sur le dossier Romeo Lavia ou encore Michael Olise.

Deux joueurs courtisés pour lesquels il faudra mettre le paquet. Mais les propriétaires de Chelsea devront continuer à dégraisser afin de renflouer leurs caisses. Ce sera une obligation avec ou sans ces arrivées supplémentaires. En effet, le Telegraph explique que les Blues sont depuis un petit moment dans la ligne de mire de la FIFA. Ils doivent déjà compenser les pertes liées à l’absence de Ligue des champions cette saison (revenus versés par l’UEFA, droits tv).

La suite après cette publicité

Des ventes sont encore obligatoires

Cela représente un trou d’environ 116 M€ dans les caisses du club. Pour ne rien arranger, le récent achat de Caicedo n’aide pas les Londoniens qui sont dans la ligne de mire de l’UEFA. Bien que Chelsea ait tenté d’amortir son énorme transfert en lui faisant signer un contrat de 8 ans, comme cela avait été le cas pour Mudryk cet hiver (contrat de 8 ans et demi), les Blues ne sont pas totalement tirés d’affaires. En effet, la nouvelle réglementation de l’UEFA, valable si le club est qualifié en Coupe d’Europe, permet de limiter l’amortissement de gros transferts sur 5 ans. Chelsea paiera donc beaucoup plus pour Caicedo.

Pour être dans le vert, les Anglais vont devoir encore vendre plusieurs joueurs. Le Telegraph cite les noms de Trevoh Chalobah (Inter) et Conor Gallagher. Pour ses deux joueurs, les Blues espèrent récolter au total 87 M€. Mais le club entraîné par Mauricio Pochettino compte aussi récolter des millions grâce à la vente de Romelu Lukaku. Hier, la Gazzetta dello Sport a évoqué des échanges avec Tottenham. Le média italien a aussi parlé d’un prix fixé à 45 M€. Outre ces trois joueurs, les Blues veulent aussi se débarrasser de Callum Hudson-Odoi (Fulham), Marc Cucurella (Newcastle, Arsenal en prêt), Hakim Ziyech, Malang Sarr ou encore Lewis Hall (Crystal Palace, prêt). Soit encore 8 joueurs à caser cet été. Boehly et ses équipes ont du pain sur la planche.