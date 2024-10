LdC : Peter Bosz s’enflamme pour Bradley Barcola

Peter Bosz s’apprête à retrouver son ancien protégé Bradley Barcola. Les deux hommes se sont connus lors de leur passage commun à Lyon entre 2021/2022, alors que l’ailier n’avait encore que 19 ans et faisait ses gammes chez les jeunes de l’OL. «Je l’aime beaucoup», raconte le néerlandais au sujet de celui qu’il a lancé en pro avec les Gones et qu’il affrontera ce mardi soir à 21h au Parc des Princes, en Ligue des Champions.

Désormais respectivement du côté du PSG pour Barcola et du PSV pour Bosz, les deux hommes vont se retrouver face à face. Pour le plus grand bonheur du technicien de 60 ans qui a gardé un excellent souvenir du Français. «Cela me tient vraiment à cœur et surtout parce que je l’apprécie beaucoup. C’est un garçon qui a totalement mérité cette place, qui a travaillé dur et qui a été autorisé à s’entraîner avec moi. Vous vous dites 'hey, c’est un bon joueur’, alors vous le gardez, puis vous le faites jouer un peu. Malheureusement, je suis parti avant qu’il n’ait réellement percé. Je l’ai bien sûr fait jouer pendant quelques mois, mais c’est avant tout un garçon avec qui il est très agréable de travailler.»

