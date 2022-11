Coupe du monde 2022 : ce qu'il faut savoir de la Belgique

La suite après cette publicité

Le parcours de qualification et le groupe

Tombée dans le groupe E lors des éliminatoires de la zone Europe pour la prochaine édition de la Coupe du monde, avec le Pays de Galles, la République Tchèque, l'Estonie et la Biélorussie, la Belgique a réussi un parcours séduisant en remportant six victoires sur les huit rencontres disputées. Qualifiée, comme l'équipe de France, avant même la dernière rencontre de son groupe, la sélection belge n'a cependant pas achevé cette campagne de la meilleure des manières, en concédant notamment le nul face aux Gallois (1-1). Depuis, les coéquipiers de Thibaut Courtois n'ont pas convaincu en Ligue des Nations. En terminant même deuxième derrière les Pays-Bas, les Diables Rouges ne se sont pas qualifiés pour le Final Four qui aura lieu l'année prochaine. Mais avant cela, au Qatar, les Diables Rouges devront s'extirper d'un groupe plutôt relevé puisque les joueurs de Roberto Martinez défieront le Canada puis le Maroc pour finir par le plat de résistance, la Croatie. Un groupe à leur portée, surtout s'ils espèrent se mêler à la victoire finale.

Le XI type

Les qualités et faiblesses

Désormais deuxième au classement FIFA, la Belgique est en perte de vitesse. Malgré cela, la sélection belge s'avance avec plusieurs certitudes. Consciente de ses forces mais aussi de ses lacunes, toute l'équipe aura à cœur de couronner sa génération dorée malgré les absences récurrentes de certains cadres de l'équipe dirigée par Roberto Martinez. Les Diables Rouges peuvent s'appuyer sur deux piliers de classe mondiale. Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois (voir ci-dessous) réalisent des prouesses dans leur club respectif et ils devront mener leurs coéquipiers vers la victoire finale. Les deux joueurs pourront s'appuyer sur un noyau solide mais ils pourront aussi compter sur des cadres en devenir tels que Youri Tielemans et Timothy Castagne ainsi que des nouvelles têtes qui réalisent de belles choses en ce début de saison, comme Leandro Trossard avec Brighton notamment.

Battue deux fois par les Pays-Bas en Ligue des Nations, la Belgique a pris un coup au moral. D'autant plus que la défense vieillissante de la Belgique est une des grandes préoccupations de Roberto Martinez. Rappelons aussi que plusieurs cadres de la sélection belge ne sont toujours pas revenus à leur meilleur niveau. Eden Hazard traîne son spleen au Real Madrid et Carlo Ancelotti ne semble plus compter du tout sur l'ancien joueur de Chelsea. Au sein même de son pays, l'ancien Lillois ne fait plus l'unanimité. De son côté, Romelu Lukaku n'est pas épargné par les pépins physiques et son retour se fait de plus en plus attendre à l'Inter, mais aussi et surtout avec les Diables Rouges, qui comptent beaucoup sur lui. Revenu à l'Inter pour s'épanouir à nouveau, l'attaquant belge n'a pas encore eu l'opportunité de s'exprimer. La Belgique aura besoin de ses deux attaquants si elle veut aller le plus loin possible lors de ce Mondial.

Le sélectionneur : Roberto Martinez

Roberto Martinez est sur un siège éjectable. Après six ans passés à la tête de la sélection belge, ce Mondial au Qatar ressemble bel et bien à la dernière tentative de l'Espagnol pour décrocher enfin un titre avec la Belgique et sa fameuse génération dorée. Même si Roberto Martinez a amené la Belgique à son meilleur résultat en Coupe du monde, avec une troisième place en Russie en 2018, il n’a toujours pas remporté de trophée avec une équipe pourtant capable de rivaliser avec les favoris au titre suprême. En Belgique, Roberto Martínez est de plus en plus critiqué pour s’en tenir à ses intouchables alors que les supporters s’attendent à voir plus d’expérimentation et de nouveaux visages. Les supporters des Diables Rouges commencent d'ailleurs à s'impatienter et il pourrait s'agir des dernières semaines de l'Espagnol à la tête de la sélection belge en cas de parcours insuffisant.

La star : Kevin De Bruyne (sans oublier Thibaut Courtois)

Grâce à ses performances stratosphériques avec Manchester City (treize offrandes et trois réalisations en 19 rencontres toutes compétitions confondues) cumulées aux absences récurrentes d'Eden Hazard et Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne s’est imposé comme le leader de la sélection belge. Capable de changer la physionomie d'une rencontre à lui tout seul, comme il l'a prouvé à de nombreuses reprises, le Cityzen est et sera l'atout offensif numéro 1 de la Belgique lors de cette Coupe du monde. Véritable poison pour les défenses, le joueur de 31 peut aussi évoluer à plusieurs postes tant en attaque qu'au milieu de terrain. Les supporters belges comptent d'ailleurs sur leur génie, 3ème du dernier Ballon d'Or et nommé meilleur joueur de Premier League la saison dernière, pour ramener enfin un trophée en Belgique.

De son côté, Thibaut Courtois, classé septième lors de la dernière édition du Ballon d'Or France Football, est actuellement en pleine forme et, selon ses propres aveux et ceux de nombreux observateurs, il aurait même mérité de figurer en meilleure position. Malgré cela, il peut se consoler avec le titre de meilleur gardien de la planète. Le Madrilène a participé activement à la dernière campagne européenne couronnée de succès du Real Madrid en Ligue des Champions et il réalise également un très bon début de saison avec les Merengue. Le portier belge est actuellement dans la meilleure forme de sa carrière et sera un atout majeur de sa sélection lors du prochain Mondial.

L'attraction : Charles De Ketelaere

La Belgique s'avance dans l'inconnu avec Romelu Lukaku. L'attaquant belge n'est pas encore remis sur pied à quelques jours du début de la compétition. Néanmoins, Roberto Martinez dispose de plusieurs options pour remplacer l'Intériste. Une d'elles mène à Charles De Ketelaere. L'ancien Brugeois a réalisé une superbe saison en Belgique l'année dernière. Signe de son énorme potentiel, il a été transféré à l'AC Milan lors du dernier mercato estival, pour 32 millions d'euros plus certains bonus, ce chèque étant même assorti d'un pourcentage de 15% sur profits d'une future revente. Même si le joueur de 21 ans ne réalise pas un début de saison étincelant (une seule petite passe décisive en 18 rencontres disputées toutes compétitions confondues), il pourrait être la bonne surprise de la sélection belge durant cette Coupe du monde.

La liste des 26 :

Gardiens : Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Bruges), Koen Casteels (Wolfsburg)

Défenseurs : Jan Vertonghen (Anderlecht), Toby Alderweireld (Anvers), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester), Arthur Theate (Rennes), Zeno Debast (Anderlecht), Thomas Meunier (Dortmund), Timothy Castagne (Leicester)

Milieux : Kevin De Bruyne (Manchester City), Youri Tielemans (Leicester), Amadou Onana (Everton), Axel Witsel (Atlético de Madrid), Hans Vanaken (Club Bruges)

Attaquants : Yannick Ferreira Carrasco (Atlético de Madrid), Thorgan Hazard (Dortmund), Eden Hazard (Real Madrid), Charles De Ketelaere (AC Milan), Leandro Trossard (Brighton), Dries Mertens (Galatasaray), Jérémy Doku (Rennes), Romelu Lukaku (Inter Milan), Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Loïs Openda (Lens)