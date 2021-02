PSG : la réponse de Mauricio Pochettino au FC Barcelone et à Ronald Koeman sur la polémique Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le Barça n'aime pas l'attitude du PSG à l'égard de Lionel Messi. Leonardo, Di Maria ou encore Verratti ont évoqué publiquement la situation de l'Argentin, en fin de contrat chez les Blaugranas en juin prochain. Ronald Koeman s'en est déjà ému en conférence de presse ce week-end mais la Une de France Football de ce mardi a fait davantage parler en Catalogne. On y voit un montage de la Pulga avec le maillot parisien, méthode particulièrement utilisée par les médias espagnols. L'arroseur n'aime pas être arrosé alors les quotidiens catalans comme Sport et Mundo Deportivo ont vu ça comme une attaque. Mauricio Pochettino lui a tenté de faire retomber la pression à une semaine du choc entre les deux équipes en 8e de finale de la Ligue des Champions.

«On parle d'un magazine qui n'a rien à voir avec le PSG. Il est clair qu'ici il y a un respect total pour tous les clubs et les joueurs des autres clubs. Quand un joueur parle, il le fait avec ses émotions, mais il n'y a aucune polémique ici avec le club du Paris Saint-Germain. À aucun moment nous n’avons manqué de respect à qui que ce soit. Il n'y a rien d’incorrect selon moi à ce que des joueurs disent des choses sur les joueurs du Real Madrid ou du FC Barcelone. Nous avons du respect pour tous les clubs. Il ne faut pas confondre entre ce qui se dit dans une revue française et le PSG.» Pas certain que cela suffise à dégonfler le contexte particulièrement tendu entre les deux entités.