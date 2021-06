Le bon plan de Canal+ pour suivre l'Euro 2020, la L1 Uber Eats et la Ligue des Champions pour 29,99 € par mois !

Ces derniers mois à la télévision, il était devenu difficile pour le fan de foot de s'y retrouver et la frustration était souvent de mise. Entre les différentes chaînes et toutes les offres proposées pour suivre son équipe préférée en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, il y avait de quoi devenir fou et surtout de faire de sacrés trous dans son budget. Pour ceux qui veulent aujourd'hui une offre solide, fiable et qui permet de voir le maximum de matches français et européens, CANAL+ vous facilite le choix avec l'offre série limitée CANAL+ beIN SPORTS.

La suite après cette publicité

Souvenez-vous, avant il fallait parfois débourser plus de 70 € pour pouvoir suivre la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Liga, la Serie A et la Bundesliga. Désormais, il ne vous en coûtera plus que 29,99 €/mois pendant 2 ans. Un bon plan limité dans le temps et à saisir immédiatement grâce à cette offre exceptionnelle qui vous donnera accès immédiatement, cerise sur le gâteau, à 100 % des matches de l'Euro. Mieux, vous avez un mois pour l'essayer.

Si vous voulez suivre le meilleur du foot durant toute l'année 2021, n'hésitez plus et sautez sur l'occasion ici !