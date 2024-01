Bayern, Newcastle : la réponse cash de Kieran Trippier aux rumeurs de départ

C’est fait, le Bayern Munich a enregistré l’arrivée d’un latéral droit en la personne de Sacha Boey, ce dimanche. Mais avant d’attirer ses filets le Français, le champion d’Allemagne en titre a tenté sa chance avec Kieran Trippier. Mais face à l’intransigeance de Newcastle, le club bavarois a abandonné la piste menant à l’Anglais. Flatté par l’intérêt de la formation bavaroise, le joueur de 33 ans a toutefois rappelé qu’il n’avait jamais eu l’intention de fausser compagnie aux Magpies cet hiver.

«C’est toujours un compliment quand une équipe comme le Bayern vient vous chercher. Rien n’a changé depuis mon arrivée. Je veux jouer pour le club, écrire l’histoire, gagner un trophée et aider le club à grandir. C’est l’une de ces choses. Les choses se passent en arrière-plan. Comme toujours, j’ai eu beaucoup de conversations avec le manager et elles ont été très positives. J’espère que tout le monde connaît mon engagement envers ce club. Il n’a pas changé depuis mon arrivée. C’est un mercato et j’ai toujours été engagé. Cela ne m’a pas découragé ou quoi que ce soit de ce genre. Mes coéquipiers, mon manager et mes propriétaires savent à quel point je suis engagé ici et je voulais que les supporters le sachent aussi parce que pour eux, avec toutes les discussions sur les transferts, je voulais qu’ils sachent à quel point je suis engagé envers le club», a-t-il fini par conclure.