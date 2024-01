Le Bayern Munich s’offre le Français Sacha Boey

Le Bayern Munich était destiné à recruter un latéral droit cet hiver. Après le départ de Benjamin Pavard cet été, l’ogre munichois avait identifié les carences au poste, jugé trop fragile par Thomas Tuchel. À plusieurs reprises, l’entraîneur allemand avait ainsi répété son désir de voir débarquer un latéral solide défensivement, et ce, dès janvier. Si les regards de sa direction s’étaient d’abord portés vers Nordi Mukiele, déjà passé par l’Allemagne (Leipzig entre 2018 et 2022) et condamné à un rôle de second plan au PSG, c’est finalement sur un autre Français que le Bayern a décidé de se tourner : Sacha Boey.

La suite après cette publicité

Courtisé depuis plusieurs jours comme nous vous l’annoncions, le joueur formé au Stade Rennais a officiellement rejoint le Bayern Munich, comme indiqué par le club allemand ce dimanche sur ses réseaux sociaux : « le FC Bayern a recruté Sacha Boey (23 ans). Le latéral français arrive en provenance du champion turc Galatasaray et a signé un contrat à Munich jusqu’au 30 juin 2028 », précise le communiqué. Son transfert devrait par ailleurs rapporter 28 millions d’euros à Galatasaray, qui en avait déboursé un peu plus d’un million en 2021.

À lire

Bayern Munich : au moins deux mois d’absence pour Kingsley Coman

Une porte d’entrée directe pour l’équipe de France ?

Auteur de deux saisons et demi de qualité à Galatasaray, où il s’est imposé comme un titulaire à part entière (83 matches, 4 buts, 4 passes décisives) et a pu découvrir les joutes de la Ligue des Champions, Sacha Boey s’apprête à mettre les pieds dans un tout autre univers. Si un mouvement - sans effet à date - s’était déjà initié sur les réseaux sociaux pour réclamer son arrivée chez les Bleus, ce transfert au Bayern Munich pourrait faire office de vitrine, voire de porte d’entrée directe. D’ailleurs, le latéral de 23 ans deviendra le quatrième joueur français de l’effectif bavarois, déjà bien représenté par Kingsley Coman, Mathyl Tel et Dayot Upamecano.

La suite après cette publicité

Noussair Mazraoui étant à la CAN, Bouna Sarr gravement blessé au genou, Josip Stanisic prêté à Leverkusen… Avec une telle conjugaison d’évènements, Sacha Boey devrait par ailleurs se voir offrir de précieuses opportunités en cette deuxième partie de saison. Jusqu’ici, Thomas Tuchel avait en effet souvent dû bricoler en alignant Konrad Laimer au dans le couloir droit, une position tout sauf naturelle pour l’Autrichien. Avec sous le coude un vrai latéral droit de formation, le technicien allemand va se voir offrir un champ d’action bien plus large, tandis que Boey bénéficiera lui d’un champ d’expression plus conséquent. A l’heure où le poste reste toujours aussi incertain et sinistré en Bleus, Boey serait bien inspiré de faire ses preuves, surtout à six mois d’un Euro dans son nouveau pays hôte.