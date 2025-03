Manchester United va lâcher 48 M€ pour s’offrir sa première recrue

«Scrooge», voici le surnom donné à Sir Jim Ratcliffe depuis son arrivée à Manchester United. Celui-ci fait référence à un personnage de conte connu pour son côté avare. Un trait de personnalité qu’il partage avec le boss de MU, qui multiplie les coupes budgétaires depuis un peu plus d’un an maintenant. Entre les salariés remerciés, les prix de places qui augmentent ou encore la fin des avantages pour les joueurs et leurs proches, l’homme d’affaires britannique n’hésite pas à frapper fort. Il en va de même concernant le mercato puisqu’il avait prévenu Ruben Amorim à son arrivée que le budget serait très serré cet hiver 2025.

Ainsi, l’ancien coach du Sporting CP n’a pu compter que sur les arrivées de Patrick Dorgu et Ayden Heaven. Ce qui a coûté la bagatelle de 31,8 M€, dont 30 pour le seul Dorgu. Pour cet été, on ne connaît pas encore le montant alloué au mercato. D’autant qu’il faut noter le fait que les Mancuniens ont annoncé vouloir investir dans un stade flambant neuf à 2,3 milliards d’euros. Malgré cela, Sir Jim Ratcliffe compte lâcher un petit peu de lest et offrir au moins deux recrues à son entraîneur.

Un ex de City dans le viseur

La première sera un attaquant de pointe. MU veut du sang neuf et a déjà identifié quatre spécialistes du poste comme révélé par la presse anglaise et allemande en début de semaine. Ainsi, Victor Osimhen (Naples, en prêt à Galatasaray), Benjamin Sesko (RB Leipzig), Viktor Gyökeres (Sporting CP) et Hugo Ekitike (Eintracht Francfort) sont sur la short-list des Anglais. Des joueurs qui ont tous un prix de départ très élevé. L’autre priorité de MU sera de mettre la main sur un milieu. Et c’est un certain Felix Nmecha qui tient la corde selon Bild.

En cas d’absence de Ligue des champions, le Borussia Dortmund ouvrira la porte à plusieurs joueurs. Si les Marsupiaux aimeraient conserver Nmecha (24 ans), l’un des rares à évoluer à un niveau constant avant sa blessure aux ligaments fin janvier, un départ n’est pas du tout exclu. Approché par Chelsea et Newcastle ces derniers mois, le natif de Hambourg, dont le contrat prendra fin en juin 2028, est de plus en plus proche de Manchester. Un club qui est prêt à payer environ 48 M€ pour s’offrir sa première recrue estivale, passée par Manchester City. Une offre est attendue et le BVB pourrait bien l’accepter à contre-cœur.