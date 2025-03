Manchester United a ciblé quatre attaquants pour la saison prochaine

Voilà sûrement l’une des pires saisons de l’histoire de Manchester United. En grande difficulté en première partie de saison avec Erik Ten Hag, le club mancunien a décidé d’appeler Ruben Amorim à la rescousse en novembre dernier. Auteur de résultats impressionnants avec le Sporting Portugal, le coach portugais devait insuffler un air frais dans le nord de l’Angleterre et replacer les Red Devils dans la course aux places européennes. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu. Éliminés des deux Coupes assez rapidement de l’autre côté de la Manche, les pensionnaires d’Old Trafford ont enchaîné les mauvais résultats en Premier League.

À l’heure où ces lignes sont écrites, United pointe à une 13e place indigne au classement et a dit adieu à ses rêves de place européenne à l’issue de la saison. Le salut mancunien viendra sûrement de l’Europa League. Qualifié en quarts de finale, le club le plus titré d’Angleterre affrontera l’OL dans une double confrontation qui s’annonce déjà brûlante. Pour rappel, en cas de sacre en C3, United sera automatiquement qualifié pour la prochaine campagne de Ligue des Champions.

Victor Osimhen, Benjamin Sesko, Viktor Gyökeres et Hugo Ekitiké sont ciblés par Manchester United

Peu importe l’issue de la saison, Manchester United se prépare déjà à un grand chambardement cet été. En effet, alors que Ruben Amorim a exigé de grands changements dans son effectif pour la saison prochaine, le coach de 40 ans souhaite notamment une amélioration significative de son effectif chez les attaquants. Face aux rendements jugés insuffisants de Rasmus Hojlund et Joshua Zirkzee, le poste de buteur va être particulièrement ciblé par la cellule de recrutement des pensionnaires d’Old Trafford. Et selon les informations conjointes de la presse anglaise et allemande, quatre noms sortent du lot.

Lié à Ruben Amorim depuis leur aventure conjointe et fructueuse au Sporting CP, Viktor Gyökeres serait la première cible des dirigeants mancuniens. Alors qu’il pourrait coûter entre 65 et 75 millions d’euros à United, Gyökeres dispose déjà d’un accord tacite avec le Sporting pour quitter Lisbonne cet été. Et s’il est érigé en priorité par les dirigeants anglais, ces derniers ont pris des renseignements sur trois autres pistes qui mènent à Benjamin Sesko (Leipzig), Hugo Ekitiké (Eintracht Francfort) et Victor Osimhen (Naples, prêté à Galatasaray). Quatre noms séduisants qui pourraient vraiment redynamiser une attaque de Manchester United amorphe depuis plusieurs années maintenant.