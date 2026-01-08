Un club historique veut relancer Manuel Ugarte

La direction de l’Ajax Amsterdam commence à accélérer en interne. Avec un budget limité, être présent sur tous les fronts pour décrocher la pépite lors du mercato, semble l’objectif. En ce sens, Manuel Ugarte aurait été la cible du club ces dernières heures. D’après VI, le milieu de terrain de Manchester United figure parmi les options privilégiées. Inaccessible pour l’Ajax en vue des moyens financiers, Ugarte pourrait néanmoins devenir une possibilité d’intégration via un prêt. Le joueur manque cruellement de temps de jeu en Premier League, notamment sous les anciens ordres de Ruben Amorim, et serait ouvert à l’idée d’un transfert. Or, il va falloir entamer des négociations avec United et cela s’annonce plus difficile.

Avec un salaire élevé, il est peu probable que le sud-américain retrouve la même somme aux Pays-Bas, à condition que MU prenne en charge une grosse partie du salaire. Recruté en 2024 pour 50 millions d’euros en provenance du PSG, le milieu de terrain cherche à retrouver le rectangle vert avec la confiance d’un coach le plus rapidement possible. Il souhaite ainsi préparer sa deuxième partie de saison en vue de la Coupe du monde. Son contrat avec les Red Devils, (7es) de Premier League, court jusqu’en 2029. Reste à savoir si son départ avec le nouveau coach mancunien sera exécuté dans les prochains jours. Galatasaray est également une destination que le jeune joueur de 24 ans pourrait cocher…