Nantes - Lens : les compositions officielles

La disette va-t-elle prendre fin à la Beaujoire ? Nantes, éliminé par Laval en Coupe de France et qui reste sur 4 défaites et un nul en Ligue 1, reçoit Lens à 21h pour le compte de la 20e journée du championnat. Les Canaris et leur coach, Jocelyn Gourvennec, sont sous pression, avec 3 points d’avance seulement sur Lyon, barragiste. Les Sang et Or de leur côté ont retrouvé le succès à Toulouse la semaine dernière, et pointent à la 8e place, en embuscade derrière les places européennes.

Pour cette affiche, Nantes peut compter sur le retour de Mohamed, éliminé avec l’Egypte de la CAN. Il sera associé à Mollet et Kadewere devant. Castelletto est aussi présent en défense au côté de Zézé. Côté lensois, Frankowski est de retour de suspension et dans le 11 de départ. Wahi est en pointe devant Sotoca et Pereira Da Costa. Aguilar sera aligné aux côtés de Danso et Medina en défense.

Les compositions

Nantes : Lafont - Amian, Castelletto, Zézé, Duverne - Chirivella (cap.), Augusto, Sissoko - Kadewere, Mohamed, Mollet

Lens : Samba (cap.) - Aguilar, Danso, Medina - Frankowski, El Aynaoui, Diouf, Chavez - Sotoca, Pereira Da Costa - Wahi