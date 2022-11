Ligue 1 : Auxerre arrache un point à Troyes dans le derby

Défait par le Paris Saint-Germain (4-3) samedi dernier après avoir fait trembler les champions de France en titre sur leur pelouse, l'ESTAC Troyes a concédé le nul à domicile ce vendredi, en ouverture de la 14ème journée de Ligue 1, face à l'AJ Auxerre (1-1). Christophe Pélissier, privé de Niang (suspendu), M'Changama et Pellenard pour cette rencontre, a de quoi être satisfait au regard de la belle seconde période réalisée par son équipe.

Globalement, le stade de l'Aube a assisté à un joli spectacle. Après un petit temps fort à l'avantage des visiteurs, au cours duquel ni Jeanvier (19e) ni Sinayoko (20e) ne parvenaient à ouvrir le score, la lumière est venue des pieds du duo Baldé-Lopes. Le Bissaoguinéen, double buteur à Paris, s'est fendu d'un joli numéro côté gauche avant de rentrer dans la surface et de servir l'ancien joueur de Séville, auteur d'une belle frappe croisée, sur un plateau (1-0, 27e).

Auxerre a poussé, Troyes a craqué

Une réalisation venant concrétiser la domination des hommes de Bruno Irles. Lopes venait de toucher la barre (26e) avant que Chavalerin n'oblige Costil à se déployer (26e). Au retour des vestiaires, Auxerre a affiché un visage beaucoup plus conquérant. Bien gêné par le retour de Salmier dans son dos, Sinayoko, encore lui, ne trouvait toujours pas le cadre malgré un bon centre de Mensah venu de la gauche (51e). Raveloson trouvait lui le poteau de l'ESTAC d'un tir croisé (57e). De quoi confirmer les difficultés de l'AJA face au but, alors que les Bourguignons sont l'une des équipes cadrant le moins en Ligue 1.

Il aura fallu attendre la 82e minute pour voir Gallon, vigilant quand il le fallait, réaliser son premier arrêt de la soirée. Il a pourtant fini par s'incliner sur un plat du pied parfaitement placé signé Perrin, sur une offrande de Sinayoko (1-1, 86e). Moins pressants qu'au cours des 45 premières minutes, les Troyens ont baissé le pied tout en restant incisifs dans la zone dangereuse, à l'image des tentatives de Thierno (52e) puis Mama Baldé (81e) et d'un Ripart généreux après avoir fait son entrée en jeu (70e, 80e).

Costil a sorti le grand jeu

Mais ils pourront nourrir des regrets, d'autant plus qu'Odobert a été privé du but du break par le sauvetage de Mensah sur sa ligne (83e) et que Costil a sorti le grand jeu face à Mama Baldé (89e) puis Porozo (90e+3) dans une fin de match animée où les locaux auront poussé fort. Troyes (12e, 14 points) manque l'opportunité d'intégrer la première partie de tableau et continue de peiner à conserver sa cage inviolée. Auxerre (14e, 13 points) prend un bon point avant de se déplacer à Paris avant la trêve.