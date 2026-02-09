Lens prête Jhoanner Chávez au Sparta Prague

Arrivé en janvier 2024 au RC Lens dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire, Jhoanner Chávez ne s’est jamais imposé dans le Nord de la France. L’arrière-gauche de 23 ans n’a pas disputé la moindre minute cette saison sous les ordres de Pierre Sage. Indésirable donc, l’international équatorien (7 sélections) va finir la saison au Sparta Prague, dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat.

« Jhoanner Chávez à l’AC Sparta Prague. En quête de temps de jeu, le latéral équatorien aux 23 apparitions en Sang et Or rejoint le club le plus titré de République Tchèque dans le cadre d’un prêt avec option d’achat jusqu’en juin 2026. Bonne fin de saison Jhoanner », a annoncé le club artésien.