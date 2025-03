Ligue 1 : les trois nommés pour le titre de meilleur joueur de février dévoilés

Le mois de février étant déjà terminé, il est l’heure pour l’UNFP de dévoiler les trois joueurs de Ligue 1 qui ont été les plus impressionnants le mois dernier. Et à quelques encablures d’un Classique qui s’annonce brûlant au Parc des Princes, l’OM et le PSG ont été mis à l’honneur ce mois-ci. Déjà lauréat lors du mois de janvier, Ousmane Dembélé a été sélectionné pour récolter une deuxième distinction de rang.

Auteur de six buts en quatre rencontres, l’ailier parisien a encore marché sur l’eau lors du mois précédent. Son compère Achraf Hakimi fait également partie des trois finalistes avec ses deux buts en trois matches. Pour finir, la recrue de l’OM Amine Gouiri peut aussi rafler le prix de février. Un mois durant lequel l’Algérien a compilé deux buts et trois passes décisives en quatre matches pour ses débuts sur la Canebière. L’absence d’un Mika Biereth, auteur de neuf buts en cinq matches, a de quoi questionner.