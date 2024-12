OM-Monaco | Streaming : comment regarder le match en direct

C’est ce qu’on appelle un match très attendu ! Par les supporters marseillais déjà, qui se languissent de revoir leur équipe gagner un match au Vélodrome. Car c’est bien de ce qu’il s’agit en premier lieu avec cet OM-Monaco particulièrement prometteur. Le club phocéen n’a plus gagné depuis septembre dans son antre, après avoir enchainé un nul contre Angers et deux cinglantes défaites contre le PSG puis Auxerre. Heureusement, le club cartonne à l’extérieur, ce qui lui permet d’être 3e de Ligue 1, à 3 points de l’AS Monaco justement.

Pour conjurer le mauvais sort, Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, a décidé de mettre ses joueurs au vert pour plusieurs jours. Histoire de créer un esprit commando et enfin retrouver la victoire à domicile. Sa stratégie va-t-elle fonctionner ? L’AS Monaco n’aura pas bénéficié d’autant de jours pour préparer ce choc, puisque le club de la Principauté a lui disputé un match sacrément compliqué face à Benfica mercredi soir. Qui a fait mal aux jambes et au moral, avec une défaite subie dans les derniers instants de la rencontre. Il faudra se relever de cette désillusion pour les hommes d’Adi Hütter, sous peine de voir l’OM recoller au classement avec le même nombre de points.

Pour ce grand classique de la L1, on peut s’attendre à une grande tension. Et pour le voir en direct, une seule solution, s’abonner à DAZN. Au cas où vous n’avez pas suivi le feuilleton de l’attribution des droits TV, c’est DAZN qui a empoché la mise pour les cinq prochaines années et qui remplace ainsi Prime Vidéo et Canal +, qui détenaient les droits l’an passé. Avec 8 matches sur 9 en exclusivité à chaque journée, le 9e étant proposé en différé à partir de minuit le jour même ! Si votre fournisseur d’accès à internet distribue DAZN, aucune inquiétude, vous pourrez vous abonner par ce biais. Sinon, pas de stress, puisque le service est accessible en OTT, via le site et l’application DAZN. Donc il vous suffit de posséder un smartphone, une tablette ou une TV connectée pour regarder légalement OM-Monaco.

Pour regarder en exclusivité ce choc de Ligue 1, vous n’avez donc qu’à vous abonner à DAZN, qui vous propose encore une folle promotion pour le Black Friday : la formule DAZN Unlimited, avec 100% de la Ligue 1, passe ainsi à 14,99€ par mois (au lieu de 19,99) pour un engagement sur 12 mois ! Et encore mieux, si vous voulez bénéficier de 2 streams simultanées, la formule DAZN Unlimited+ passe à 29,99 € au lieu de 49,99€, pour un engagement de 12 mois encore. Une option intéressante pour partager les frais avec un ami ou de la famille ! Outre la Ligue 1, l’offre DAZN Unlimited vous offre tous les matches du championnat ainsi que l’ensemble du catalogue de droits (basket, UEFA Women Champions League, boxe, MMA…).

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer cet OM vs Monaco directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter de cette affiche de Ligue 1. Pour ne rien rater des rencontres de votre championnat favori, n’hésitez plus et souscrivez à l’offre DAZN à 14,99 € par mois seulement ce weekend.

