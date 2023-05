PSG : les explications lunaires de Serge Aurier sur l’affaire Periscope

La suite après cette publicité

C’était une histoire qui avait fait exploser internet et le PSG en interne il y a quasiment 7 ans. En plein live sur le réseau social Periscope, Serge Aurier avait violemment taclé son coach de l’époque au PSG, Laurent Blanc. L’international ivoirien avait été suspendu par la direction parisienne dans la foulée mais avait été réintégré pour l’élimination en Ligue des Champions face à Manchester City. Dans un entretien accordé à Media Carré, le latéral droit de Nottingham Forest est revenu, en toute transparence, sur cette histoire.

«Périscope ? Vous savez, je savais même pas c’était quoi à la base. C’est ça la vraie réponse. Sinon, si je savais c’était quoi le concept, je l’aurais jamais fait de la vie. Le piège, c’est ça. Il y a des nouveaux réseaux qui sortent et je me suis fait avoir. Pour les jeunes de demain, il faut faire attention. Si j’ai dit ce que j’ai dit… c’est comme quand t’es au taf et que ton patron il te casse les c…, tu dis des trucs en off. Sur le coup je le dis comme ça, c’est une frustration, mais c’est pas une pensée de la personne. Tous, là où on est, on pense du mal de nos patrons et on le dit, sauf que c’est pas filmé. Mais quand ils vont au taf "Bonjour ça va?" normal comme s’il y avait rien ! Alors que le patron sait même pas que son employé le termine à la maison. Mais je connaissais pas Périscope, j’étais filmé et ça a fait du buzz parce que j’étais dans un grand club avec un grand entraîneur. Mais sinon on est tous d’accord que chacun a déjà dit du mal de son patron. (…) J’ai aucun problème avec Laurent Blanc, lui-même le sait, juste que des fois j’ai pas kiffé 2-3 trucs et c’est à ce moment que c’est arrivé. Mais sinon rien.»

