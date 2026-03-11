Menu Rechercher
Ligue des Champions

Real Madrid - Manchester City : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
Rodri avec Manchester City @Maxppp
C’est un choc entre deux mastodontes du football européen qui s’offre à nous ce soir, le Real Madrid accueille Manchester City en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Dans le dur depuis quelques semaines, les Madrilènes n’abordent pas cette double confrontation en tant que favori, une victoire est toutefois espérée et possible ce soir. En face, les Skyblues sont davantage en confiance, ils n’ont plus connu la défaite depuis près de deux mois. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Alvaro Arbeloa opte pour un 4-4-2. Courtois au but, Rüdiger et Huijsen forment la charnière centrale, Mendy et Alexander-Arnold latéraux. Un milieu de terrain très fourni, Tchouaméni en sentinelle, Valverde et Pitarch relayeurs et Arda Güler en meneur de jeu. Pour l’attaque, c’est Brahim qui épaulera Vinicius Junior. Chez les visiteurs, Pep Guardiola fait dans le classique avec un 4-2-3-1. Donnarumma garde la cage, Ruben Dias et Guehi dans l’axe de la défense, Khusanov et O’Reilly sur les côtés. Rodri et Benardo Silva sont associés au milieu de terrain, Doku et Savinho devront animer les ailes. Enfin pour le secteur offensif, Semenyo sera au soutien de Haaland.

Les compositions

Real Madrid :

Real Madrid

4-4-2
Officielle

Manchester City :

Man City

4-2-3-1
Officielle

